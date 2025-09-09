Новини
Увеличиха наказанието на Луис Суарес заради плюнките

9 Септември, 2025 14:29 514 1

38-годишният уругваец ще пропусне предстоящите срещи с Шарлът, шампионатния двубой със Сиатъл, както и срещата с Ди Си Юнайтед

Нападателят на Интер Маями Луис Суарес получи наказание за следващите три мача на тима от Мейджър Лийг Сокър заради това, че си позволи да наплюе човек от щаба на Сиатъл Саундърс след финала за Купата на Лигата между двата отбора.

38-годишният уругваец ще пропусне предстоящите срещи с Шарлът, шампионатния двубой със Сиатъл, както и срещата с Ди Си Юнайтед. Бившият футболист на Ливърпул и Барселона вече бе наказан за шест мача в турнира за Купата на Лигата, като това наказание може да се проточи с години в зависимост от представянето на "чаплите" в следващите издания на турнира.

В цялата си кариера Луис Суарес има наказания за общо над 160 мача, като най-голямото от тях бе спиране на правата за 4 месеца, след като ухапа италианския защитник Джорджо Киелини по време на двубоя между Уругвай и Италия на световното първенство през 2014 година.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тома

    1 0 Отговор
    Щом не го е захапал пак добре че само с плюнки се е разминало

    14:49 09.09.2025

