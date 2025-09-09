Новини
Постекоглу и Моуриньо са фаворити за заместници на Санто в Нотингам Форест

9 Септември, 2025 09:28 417 0

  • тотнъм-
  • анге постекоглу-
  • нотингам форест-
  • жозе моуриньо-
  • футбол

Нотингам Форест преди броени часове извести за уволнието на мениджъра си Нуно Еспирито Санто

Постекоглу и Моуриньо са фаворити за заместници на Санто в Нотингам Форест - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Бившият мениджър на Тотнъм Анге Постекоглу е водещият кандидат за поста мениджър на Нотингам Форест, съобщава Бен Джейкъбс .

Според източника, сред обсъжданите фигури е и Жозе Моуриньо, който наскоро бе уволнен от Фенербахче, а собственикът на клуба от града на Робин Худ - Евангелос Маринакис е изразил впечатленията си и от треньора на Фулъм Марко Силва.

Нотингам Форест преди броени часове извести за уволнието на мениджъра си Нуно Еспирито Санто.


