Анчелоти обясни за отсъствието на Родриго от състава на Бразилия

Селекционерът на националния отбор на Бразилия Карло Анчелоти се сблъска с много критики по време на настоящия международен прозорец, след като реши да остави Неймар и Родриго извън състава за мачовете срещу Чили (3:0) и Боливия, който е насрочен за тази вечер.

Докато ситуацията с Неймар вече е изяснена – италианецът уточни, че става въпрос изцяло за тактическо решение, а не за контузия, то отсъствието на Родриго предизвика учудване сред феновете.

Въпреки че е едно от най-големите имена в Бразилия, нападателят на Реал Мадрид не е бил включен в нито една от двете повиквателни на Анчелоти досега. Двамата работиха заедно по време на престоя си в Испания, като Анчелоти бе треньор на Родриго между 2021 и 2025 година.

„Познавам Родриго много добре и съм сигурен, че той може да помогне на отбора. Оценяваме около 70 играчи, физически, технически и тактически, за да съставим възможно най-конкурентен отбор за Световното първенство. Няма фаворити“, каза Анчелоти на пресконференция.

В първия си списък Анчелоти обясни, че Родриго е бил оставен извън отбора, за да „му даде почивка“ след изтощителен сезон. Този път той призна, че става въпрос за „техническо решение“.

Десетката на Реал Мадрид ще има шансове да си върне мястото в предстоящите приятелски мачове на Бразилия през октомври и март, преди Световното първенство през 2026 година.

Тъй като Бразилия вече се класира, Анчелоти разкри, че ще прави ротации в състава си срещу Боливия, като мачът ще се играе на повече от 3 600 метра надморска височина.

„Да, идеята ми е да направя някои промени. Оценяваме умората на играчите. Тук има фактор, който трябва да вземем предвид и който може да повлияе на нашата стратегия“, обясни той.

„Събирам информация от играчи, които са играли при тези условия, тъй като аз нямам много личен опит. Националният отбор обаче е играл там много пъти, това не е нещо ново за Бразилия. Нашият план е да коригираме както стратегията, така и играчите.“

„Смятам това за много специално преживяване. Никога не съм бил в Боливия, никога в Ла Пас. За мен това е важна възможност. Развълнуван съм и нетърпелив моят отбор да играе добре и да спечели, което винаги е целта“, каза специалистът.