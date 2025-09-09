Новини
Андре Онана поема към Трабзонспор

Манчестър Юнайтед се разделя с вратаря

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Вратарят на Манчестър Юнайтед Андре Онана е на прага на ново предизвикателство, след като стана ясно, че след броени дни ще се присъедини към турския Трабзонспор. Информацията бе потвърдена от реномирания италиански журналист Фабрицио Романо, който следи отблизо трансферните движения в европейския футбол.

Очаква се 29-годишният камерунец да премине задължителните медицински тестове в Турция, които вече са планирани. Любопитен детайл е, че сделката между двата клуба не включва трансферна сума, а Трабзонспор ще покрие изцяло възнаграждението на Онана по време на престоя му. В договора не е заложена и клауза за задължително откупуване, което означава, че Манчестър Юнайтед запазва правата си върху стража.

Онана, който пристигна на "Олд Трафорд" с големи очаквания, този сезон се появи на терена само веднъж – в двубоя срещу Гримзби за Купата на Лигата. За съжаление, мачът не се разви по най-добрия начин за него, след като допусна два гола, а "червените дяволи" отпаднаха след изпълнение на дузпи.

Трансферът на Онана към Трабзонспор бележи нова страница в кариерата на опитния вратар, който ще търси повече игрово време и възможност да възвърне увереността си на турска земя.


