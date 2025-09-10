Новини
Роналдо изравни забележителен рекорд

10 Септември, 2025 10:59 784 0

  • кристиано роналдо-
  • футбол-
  • португалия-
  • гватемала-
  • карлос руис-
  • квалификации за мондиал 2026-
  • рекорд

Нападателят вкара своя 39-и гол в квалификационни мачове

Роналдо изравни забележителен рекорд - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кристиано Роналдо изравни рекорд по отбелязани голове в квалификации за световни първенства, след като Португалия надделя с 3:2 над Унгария в квалификационен мач за Мондиал 2026.

Нападателят вкара своя 39-и гол в квалификационни мачове, с което се изравни с Карлос Руис от Гватемала като най-резултатния футболист в квалификации за световни първенства. Той вече има 3 гола повече от Лионел Меси.

40-годишният Роналдо отбеляза от дузпа в 58-ата минута, с което увеличи международния си рекорд до 141 гола в 223 мача за Португалия, което го прави най-резултатният играч за страната.

След тази победа Португалия оглавява група F с шест точки, докато Унгария е на трето място с една точка.


