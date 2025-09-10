Роналдо изравни забележителен рекорд

Кристиано Роналдо изравни рекорд по отбелязани голове в квалификации за световни първенства, след като Португалия надделя с 3:2 над Унгария в квалификационен мач за Мондиал 2026.

Нападателят вкара своя 39-и гол в квалификационни мачове, с което се изравни с Карлос Руис от Гватемала като най-резултатния футболист в квалификации за световни първенства. Той вече има 3 гола повече от Лионел Меси.

40-годишният Роналдо отбеляза от дузпа в 58-ата минута, с което увеличи международния си рекорд до 141 гола в 223 мача за Португалия, което го прави най-резултатният играч за страната.

След тази победа Португалия оглавява група F с шест точки, докато Унгария е на трето място с една точка.