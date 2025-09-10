Новини
Левски продължава да следи ситуацията с нападател от Португалия

10 Септември, 2025 13:29 468 0

Заговори се, че родният тим се е разбрал с португалците за трансферната сума, но е ударил на камък с личните условия на нападателя

Левски продължава да следи ситуацията с Андре Кловис от втородивизионния португалски Академико Визеу, пише “Тема спорт”. През лятото иберийците поискаха за нападателя 1 милион евро, докато “сините” предлагаха 750 000, които да бъдат платени на три транша.

Заговори се, че родният тим се е разбрал с португалците за трансферната сума, но е ударил на камък с личните условия на нападателя.

Така сделката пропадна, а Кловис бе пред договор с Карабах. В крайна сметка обаче и до този трансфер не се стигна и така футболистът остана в досегашния си клуб. Предстои да видим сега дали Левски отново ще направи опит да го привлече в редиците си.


