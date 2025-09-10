Новини
Тарторите в националния скочили заради Илия Груев

Тарторите в националния скочили заради Илия Груев

10 Септември, 2025 14:32 1 645 12

Илиев попитал тарторите как ще приемат решението му халфът на Лийдс да бъде отстранен

Тарторите в националния скочили заради Илия Груев - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Лидерите на националния отбор са се обявили против отстраняването на Илия Груев от отбора, съобщава "Мач Телеграф".

Вече бившият национален селекционер Илиан Илиев привикал най-опитните - Георги Миланов, Антон Недялков и Кирил Десподов след мача с Испания и ги попитал дали трябва да отстрани футболиста на Лийдс.

Причината е, че в съблекалнята след поражението от Испания, Груев бил бесен и разкритикувал тактиката на Илиев.

Именно заради това изказване си навлякъл гнева на селекционера. Илиев попитал тарторите как ще приемат решението му халфът на Лийдс да бъде отстранен.

И тримата опитни играчи били категорични, че това не бива да се случва, тъй като Груев е единственият ни футболист в клуб на толкова високо ниво.

Първоначално Илиев не се съобразил с препоръката и го извадил от състава. Малко по-късно обаче го върнал в отбора, но Груев остана резерва и се появи в игра през второто полувреме на двубоя с Грузия.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Футбола ни е

    2 1 Отговор
    И да паднем и да бием пак ще се напием

    14:36 10.09.2025

  • 2 456

    14 0 Отговор
    Егати тарторите. Чеп за зеле не стават ,а те тартори били.😂

    14:39 10.09.2025

  • 3 само питам

    6 0 Отговор
    какви тартори закриваите фудбола в България и готово защо мъчим момчетата и публиката парите да отиват за други спортове

    Коментиран от #5

    14:41 10.09.2025

  • 4 ???

    10 0 Отговор
    Тая бездарна група некадърници има и тартори ли...?

    14:49 10.09.2025

  • 5 456

    6 0 Отговор

    До коментар #3 от "само питам":

    Е ,сега пък ти. Нали Ямал и компания дойдоха в София. Кога да гледат децата добър футбол. То добре ,че испанците ни пожалиха и само 3 ка ни направиха ,не като на Турция- 6ца. Ама да се благодари на Ицето за това

    14:49 10.09.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 665

    6 0 Отговор
    Тактиката с Испания беше перфектна. Да не се дървим и ги амбицираме , че ще ни качат на двуцифрен

    Коментиран от #10

    14:57 10.09.2025

  • 8 То да паднем

    6 0 Отговор
    от Испания само с 3:0 е все едно , че сме ги били.

    14:57 10.09.2025

  • 9 Сандо

    7 1 Отговор
    Груев да е решил някой мач?Аз не се сещам.Сещам се обаче за други тартори,които освен че решаваха мачове,а и ни качваха по върховете на турнирите.

    14:58 10.09.2025

  • 10 Лост

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "665":

    Напротив.Тактиката на Испания беше перфектна.Повеждат с3:0.Второто полувреме разпускаща тренировка без травми и картони.След това смачкване на Турция с много голове, защото тя им е конкурент и готово.

    15:14 10.09.2025

  • 11 ВарнаГларуса

    2 0 Отговор
    тартори ли , 2 куци коне и 1 мишок, Илиев има гаден характер и няма да пита никой ако реши да разкара някой, но в случая Груев е най добрия ни футболист и е усетил, че ще яде бой и се се е снишил, затуй го изритаха, при тая липса на качествени играчи да мачка Груев, супер тъпо, крива му излезе сметката ..........

    Коментиран от #12

    15:25 10.09.2025

  • 12 Тошо

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "ВарнаГларуса":

    Груев се мотае като пиле в кълчища и определено бе слаб в мача. Така че правилно е оставен на пейката във втория мач. А тарторите се видяха колко са кадърни и в този мач.

    16:02 10.09.2025

