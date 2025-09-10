Тарторите в националния скочили заради Илия Груев

Лидерите на националния отбор са се обявили против отстраняването на Илия Груев от отбора, съобщава "Мач Телеграф".

Вече бившият национален селекционер Илиан Илиев привикал най-опитните - Георги Миланов, Антон Недялков и Кирил Десподов след мача с Испания и ги попитал дали трябва да отстрани футболиста на Лийдс.

Причината е, че в съблекалнята след поражението от Испания, Груев бил бесен и разкритикувал тактиката на Илиев.

Именно заради това изказване си навлякъл гнева на селекционера. Илиев попитал тарторите как ще приемат решението му халфът на Лийдс да бъде отстранен.

И тримата опитни играчи били категорични, че това не бива да се случва, тъй като Груев е единственият ни футболист в клуб на толкова високо ниво.

Първоначално Илиев не се съобразил с препоръката и го извадил от състава. Малко по-късно обаче го върнал в отбора, но Груев остана резерва и се появи в игра през второто полувреме на двубоя с Грузия.