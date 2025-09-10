Тарторите в националния скочили заради Илия Груев

Лидерите на националния отбор са се обявили против отстраняването на Илия Груев от отбора, съобщава "Мач Телеграф".
Вече бившият национален селекционер Илиан Илиев привикал най-опитните - Георги Миланов, Антон Недялков и Кирил Десподов след мача с Испания и ги попитал дали трябва да отстрани футболиста на Лийдс.
Причината е, че в съблекалнята след поражението от Испания, Груев бил бесен и разкритикувал тактиката на Илиев.
Именно заради това изказване си навлякъл гнева на селекционера. Илиев попитал тарторите как ще приемат решението му халфът на Лийдс да бъде отстранен.
И тримата опитни играчи били категорични, че това не бива да се случва, тъй като Груев е единственият ни футболист в клуб на толкова високо ниво.
Първоначално Илиев не се съобразил с препоръката и го извадил от състава. Малко по-късно обаче го върнал в отбора, но Груев остана резерва и се появи в игра през второто полувреме на двубоя с Грузия.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Футбола ни е
14:36 10.09.2025
2 456
14:39 10.09.2025
3 само питам
Коментиран от #5
14:41 10.09.2025
4 ???
14:49 10.09.2025
5 456
До коментар #3 от "само питам":Е ,сега пък ти. Нали Ямал и компания дойдоха в София. Кога да гледат децата добър футбол. То добре ,че испанците ни пожалиха и само 3 ка ни направиха ,не като на Турция- 6ца. Ама да се благодари на Ицето за това
14:49 10.09.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 665
Коментиран от #10
14:57 10.09.2025
8 То да паднем
14:57 10.09.2025
9 Сандо
14:58 10.09.2025
10 Лост
До коментар #7 от "665":Напротив.Тактиката на Испания беше перфектна.Повеждат с3:0.Второто полувреме разпускаща тренировка без травми и картони.След това смачкване на Турция с много голове, защото тя им е конкурент и готово.
15:14 10.09.2025
11 ВарнаГларуса
Коментиран от #12
15:25 10.09.2025
12 Тошо
До коментар #11 от "ВарнаГларуса":Груев се мотае като пиле в кълчища и определено бе слаб в мача. Така че правилно е оставен на пейката във втория мач. А тарторите се видяха колко са кадърни и в този мач.
16:02 10.09.2025