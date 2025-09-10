Новини
Ламин Ямал: Не мечтая за една „Златна топка“, а за много

10 Септември, 2025 15:00 427 3

  • барселона-
  • ламин ямал-
  • футбол-
  • златна топка

Смятам, че съм играч, способен да го постигне

Ламин Ямал: Не мечтая за една „Златна топка“, а за много - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Големият талант на Барселона - Ламин Ямал, демонстрира амбиция и увереност, заявявайки, че вярва във възможностите си да спечели „Златната топка“ нееднократно. Въпреки че е едва на 18 години, испанското чудо вече е сред основните претенденти за тазгодишното отличие, което ще бъде връчено на 22 септември.

„Казах на приятелите си: не мечтая за една „Златна топка“, а за много. Смятам, че съм играч, способен да го постигне. Ако това не стане, ще означава, че не съм работил достатъчно или не съм го желал достатъчно силно. Моето желание е да печеля тези призове многократно. Когато дойде денят да спечеля първата, ще бъда щастлив, но ще искам още и още, както и да триумфирам с моя отбор“, разкри Ямал в подкаста Resonancia de Corazón.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 смятам

    4 0 Отговор
    че си нахален млад циганин

    15:07 10.09.2025

  • 2 дедо Флашко

    2 0 Отговор
    Мечтай си,не ме друса!

    15:17 10.09.2025

  • 3 И Киев е Руски

    4 0 Отговор
    Тоя мавър си мисли че златната топка е като златният банан

    15:32 10.09.2025

