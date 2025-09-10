Ламин Ямал: Не мечтая за една „Златна топка“, а за много

Големият талант на Барселона - Ламин Ямал, демонстрира амбиция и увереност, заявявайки, че вярва във възможностите си да спечели „Златната топка“ нееднократно. Въпреки че е едва на 18 години, испанското чудо вече е сред основните претенденти за тазгодишното отличие, което ще бъде връчено на 22 септември.

„Казах на приятелите си: не мечтая за една „Златна топка“, а за много. Смятам, че съм играч, способен да го постигне. Ако това не стане, ще означава, че не съм работил достатъчно или не съм го желал достатъчно силно. Моето желание е да печеля тези призове многократно. Когато дойде денят да спечеля първата, ще бъда щастлив, но ще искам още и още, както и да триумфирам с моя отбор“, разкри Ямал в подкаста Resonancia de Corazón.