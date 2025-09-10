Новини
България и още два отбора са единствените без гол в Европа

10 Септември, 2025 12:28 649 10

Дотук головата разлика на андорците е 0:10, на Лихтенщайн е 0:19, а българската е 0:6

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Българският национален тим изигра два мача от своята квалификационна група за Мондиал 2026. Трикольорите загубиха срещу Испания и Грузия с по 0:3 и все още нямат отбелязан гол.

Статистиката на борбата в зона "Европа" показва, че само още два отбора имат 0 в графата за отбелязани попадения - Лихтенщайн и Андора. Дотук головата разлика на андорците е 0:10, на Лихтенщайн е 0:19, а българската е 0:6.

Трябва да отбележим, че в групите с по пет състава (шест от 12 групи) са се изиграли повече мачове. С поне по един гол в кампанията са Гибралтар, Сан Марино, Малта, Азербайджан, Беларус, Молдова, Латвия, Люксембург и др. Следващият двубой на България е срещу Турция на 11 октомври.


  • 1 честен ционист

    10 6 Отговор
    След изиграването на всички мачове България ще продължава да няма отбелязан гол. За другия отбор не е ясно още.

    12:30 10.09.2025

  • 2 боби пияният от бфс

    10 1 Отговор
    и футбола го правим с връзки и все не става

    12:31 10.09.2025

  • 3 Ма н аф

    11 0 Отговор
    На България всички и го вкараха гол.

    12:32 10.09.2025

  • 4 Тъп Глупънсбъркър

    7 0 Отговор
    И какво лошо има в това? Облечени са хората. Няма нито един гол. Браво!

    12:33 10.09.2025

  • 5 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    1 0 Отговор
    Не е верно,
    ИМАМЕ СИ ВЕЧЕ ШЕСТ❗

    13:01 10.09.2025

  • 6 Къде е джипа бе нещ.........

    3 0 Отговор
    От Осмокласник какво очаквате?

    13:17 10.09.2025

  • 7 Шпек Салам Народен

    2 0 Отговор
    Спокойно, момчета!Още не са завършили квалификациите, за нашите лъвове винаги има шанс да вкарат 1-2 гола,автогол нещо,евентуално дузпичка...

    13:30 10.09.2025

  • 8 Някой

    1 0 Отговор
    Може и да си останем с 0 гола. Прогнозата ми е да сме с голова разлика: 0-3:18-23 гола. Испанците бяха много милостиви към нас, но срещу турците решиха да играят до 60-тата минута и им вкараха 6 гола.

    13:41 10.09.2025

  • 9 Е поне

    1 0 Отговор
    Сме трети зад колосите 😂

    14:19 10.09.2025

  • 10 днес

    1 0 Отговор
    ЗА НЕСВЪРШЕНА РАБОТА - ФУТБОЛЯГИТЕ И МИНИАТЮРНОТО ТРЕНЕРЧЕ - СЛЕДВА ДА ВЪРНАТ ЗАПЛАТИТЕ, ПРЕМИИТЕ, РАЗХОДИТЕ ЗА САМОЛЕТИ, ХОТЕЛИ, ХРАНА.

    14:19 10.09.2025

