Карлос Алкарас изпълни обещанието си

След като спечели тазгодишното издание на US Open, Карлос Алкарас реши отново да промени прическата си и при завръщането си в Мурсия боядиса косата си в бяло русо. Снимките бързо започнаха да се разпространяват в социалните мрежи.

В началото на двуседмичния престой на Карлос Алкарас на "Флашинг Медоус", вниманието на публиката и журналистите не беше насочено към играта му в първите кръгове, а към новия му имидж.

Испанецът се остави в ръцете на брат си, който го подстрига много късо, а снимките бързо обиколиха света. Различни тенисисти бяха помолени да коментират новата прическа на Алкарас, сред които и неговият съперник Яник Синер, който имаше само похвални думи за него.

Междувременно Алкарас постигна победа след победа и се класира за финала на US Open, където се изправи срещу не кой да е, а Синер. 22-годишният тенисист показа доминиращо представяне и за по-малко от 3 часа спечели с 6:2, 3:6, 6:1, 6:4, като завоюва втората си титла в Ню Йорк, шестия си трофей от Големия шлем и се изкачи на първо място в ранглистата на ATP.

След края на последния "мейджър" за годината, Алкарас обеща, че подготвя нов „имидж“ и само няколко дни по-късно изпълни обещанието си. Испанецът се завърна в родината си и отиде при своя фризьор Виктор.

Резултатът - Алкарас рус! Виктор публикува снимките в Инстаграм и написа той в описанието. "Новият №1 и новата му визия. Карлитос Алкарас, ние сме луди!"

Алкарас се подготвя за последната част от сезона, в която ще се опита да продължи изключителните си изяви от тази година и да се задържи на първо място в ранглистата на ATP.

Истината е, че не мисля, че съществува съвършенство; може би можеш да се доближиш до него, но то не съществува. Затова ще остана здраво стъпил на земята, като си напомням, че винаги има място за подобрение, че друг играч, може би дори Яник, може да ме надмине и да бъде по-добър от мен. Трябва да продължим напред, да тренираме и да ставаме по-добри всеки ден и ми е ясно, че никога няма да бъда перфектен. Просто става въпрос да се доближиш до това. Това ме държи мотивиран – Карлос Алкарас, в интервю след спечелването на US Open