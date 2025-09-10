Четирима българи в Топ 8 на света

Българският бокс отстоява уверено позициите си като един от водещите на световната сцена! Под наставленията на Жоел Арате и Валентин Поптолев четирима българи пробиха до Топ 8 на шампионата на планетата в Ливърпул. Във вторник вечерта Семион Болдирев, едва на 19 години, дебютант на толкова голям форум, също достигна до 1/4-финалите в града на Бийтълс.

Той постигна впечатляваща победа над много опитния турчин Самет Ерсой. Бронзовият медалист от шампионата на планетата за младежи надделя с 3:2 в жестока битка и в петък, 12 септември, ще се изправи срещу представителя на домакините Тийган Скот, който е един от фаворитите за титлата.

Така Болдирев се присъедини към Радослав Росенов, Рами Киуан и Уилиам Чолов, които също достигнаха до една битка от медалите в Ливърпул. Днес триото ще има шанс да си осигури качване на почетната стълбичка.

Първи своето място сред медалистите ще преследва Уилиам Чолов. 22-годишният българин, европейски вицешампион за мъже до 23 години, има много тежка задача пред себе си. В категория до 80 килограма той ще се изправи срещу хърватина Габриел Веочич, европейски шампион за мъже. Двубоят трябва да започне около 17:15 часа.

Шоуто с българско участие продължава във вечерната програма. Около 22:15 часа Радослав Росенов на свой ред ще преследва място на полуфинал при 60-килограмовите. 7-кратният европейски шампион за юноши, младежи и мъже до 23 години ще трябва да наложи волята си над местния талант Уилям Хюит.

Малко след него, около 23:00 часа Рами Киуан (75 кг) ще завърши програмата с българско участие. Европейският шампион за мъже ще се изправи срещу още един представител на Острова – Алан Пери от Шотландия.