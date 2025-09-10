Новини
Четирима българи в Топ 8 на света

10 Септември, 2025 15:18 639 7

Битките в Ливърпул продължават днес

Четирима българи в Топ 8 на света - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българският бокс отстоява уверено позициите си като един от водещите на световната сцена! Под наставленията на Жоел Арате и Валентин Поптолев четирима българи пробиха до Топ 8 на шампионата на планетата в Ливърпул. Във вторник вечерта Семион Болдирев, едва на 19 години, дебютант на толкова голям форум, също достигна до 1/4-финалите в града на Бийтълс.

Той постигна впечатляваща победа над много опитния турчин Самет Ерсой. Бронзовият медалист от шампионата на планетата за младежи надделя с 3:2 в жестока битка и в петък, 12 септември, ще се изправи срещу представителя на домакините Тийган Скот, който е един от фаворитите за титлата.

Така Болдирев се присъедини към Радослав Росенов, Рами Киуан и Уилиам Чолов, които също достигнаха до една битка от медалите в Ливърпул. Днес триото ще има шанс да си осигури качване на почетната стълбичка.

Първи своето място сред медалистите ще преследва Уилиам Чолов. 22-годишният българин, европейски вицешампион за мъже до 23 години, има много тежка задача пред себе си. В категория до 80 килограма той ще се изправи срещу хърватина Габриел Веочич, европейски шампион за мъже. Двубоят трябва да започне около 17:15 часа.

Шоуто с българско участие продължава във вечерната програма. Около 22:15 часа Радослав Росенов на свой ред ще преследва място на полуфинал при 60-килограмовите. 7-кратният европейски шампион за юноши, младежи и мъже до 23 години ще трябва да наложи волята си над местния талант Уилям Хюит.

Малко след него, около 23:00 часа Рами Киуан (75 кг) ще завърши програмата с българско участие. Европейският шампион за мъже ще се изправи срещу още един представител на Острова – Алан Пери от Шотландия.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 къде са

    2 2 Отговор
    българите ?

    Коментиран от #3

    15:20 10.09.2025

  • 2 Шамиль Арабов

    0 1 Отговор
    Вай Аман!

    15:21 10.09.2025

  • 3 35 год демокрация

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "къде са":

    В червената книгата с изчезналите видове.

    15:22 10.09.2025

  • 4 БеГемот

    2 1 Отговор
    Българи юнаци.... хихихи...

    15:37 10.09.2025

  • 5 Цвете

    1 0 Отговор
    БРАВО МОМЧЕТА. ЖИВИ И ЗДРАВИ БЪДЕТЕ. ОЧАКВАМЕ ВИ С ОТВОРЕНИ ОБЯТИЯ, ДА " РАЗМАЖЕТЕ " ДОСТА МУТРИ В ПАРЛАМЕНТА. НИЕ СМЕ ГОРДИ, ЧЕ ПОСТИГАТЕ С ТРУДА СИ ТЕЗИ МЕДАЛИ, А ТУК ГАРДА Е МНОГО СЛАБ. 😅🤣😂❤️👍👍👍❤️

    15:52 10.09.2025

  • 6 Цвете

    1 0 Отговор
    БРАВО МОМЧЕТА. ЖИВИ И ЗДРАВИ БЪДЕТЕ. ОЧАКВАМЕ ВИ С ОТВОРЕНИ ОБЯТИЯ, ДА " РАЗМАЖЕТЕ " ДОСТА МУТРИ В ПАРЛАМЕНТА. НИЕ СМЕ ГОРДИ, ЧЕ ПОСТИГАТЕ С ТРУДА СИ ТЕЗИ МЕДАЛИ, А ТУК ГАРДА Е МНОГО СЛАБ. 😅🤣😂❤️👍👍👍❤️

    15:53 10.09.2025

  • 7 Цвете

    1 0 Отговор
    БРАВО МОМЧЕТА. ЖИВИ И ЗДРАВИ БЪДЕТЕ. ОЧАКВАМЕ ВИ С ОТВОРЕНИ ОБЯТИЯ, ДА " РАЗМАЖЕТЕ " ДОСТА МУТРИ В ПАРЛАМЕНТА. НИЕ СМЕ ГОРДИ, ЧЕ ПОСТИГАТЕ С ТРУДА СИ ТЕЗИ МЕДАЛИ, А ТУК ГАРДА Е МНОГО СЛАБ. 😅🤣😂❤️👍👍👍❤️

    15:54 10.09.2025

