Мануел Нойер може да се завърне в националния отбор

Вратарската сага в германския национален отбор може да получи неочакван обрат, след като агентът на Мануел Нойер – Томас Крот – разкри, че легендарният страж на Байерн Мюнхен е напълно готов да облече отново екипа на Германия.

В интервю за „Франкфуртер Рундшау“ Крот подчерта, че Нойер се намира в превъзходна спортна форма и е напълно на разположение, ако селекционерът Юлиан Нагелсман се нуждае от неговите услуги.

„Мануел е здрав, мотивиран и демонстрира отлични изяви. Ако се появи необходимост, той няма да се поколебае да се завърне под рамката на националния отбор“, категоричен бе агентът.

Въпросът дали 40-годишният капитан на Байерн ще бъде достатъчно конкурентоспособен за предстоящото Световно първенство остава отворен.

„Ако дам категоричен отговор, ще разбуня духовете“, коментира Крот, оставяйки темата с отворен край.

След Евро 2024 Мануел Нойер официално се оттегли от националния тим, а Марк-Андре тер Щеген от Барселона бе определен за новия титулярен вратар от Нагелсман. Въпреки това, тежка операция на гърба извади Тер Щеген от строя за дълъг период, като завръщането му се очаква едва след края на квалификациите за Мондиал 2026, които приключват през ноември.

В отсъствието на Тер Щеген, Оливер Бауман и Александър Нюбел поеха отговорността под рамката, като Бауман бе предпочетен за ключовите квалификационни срещи срещу Словакия и Северна Ирландия този месец.

Юлиан Нагелсман не крие, че при възстановяване и редовна игрова практика, Тер Щеген ще остане първи избор за националния отбор. Въпреки това, ситуацията в Барселона може да го постави в ролята на трети вратар през настоящия сезон, което допълнително усложнява вратарската дилема в Бундестима.