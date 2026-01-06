Байерн Мюнхен срази Залцбург с впечатляваща победа

В истински футболен спектакъл, изигран на австрийска земя, Байерн Мюнхен демонстрира класа и мощ, разгромявайки домакините от Залцбург с категоричното 5:0 в приятелски двубой. Срещата се превърна в сцена за бляскавата изява на младата сензация Ленарт Карл, който се разписа на два пъти и затвърди статута си на новата надежда в световния футбол.

Първото полувреме премина под знака на тактическо надлъгване, но точно преди почивката Хироки Ито разчупи нулевото равенство с прецизен удар от границата на наказателното поле, давайки преднина на баварците.

След паузата Байерн вдигна оборотите и в 71-ата минута Ленарт Карл се възползва от майсторско подаване на Фелипе Чавес, за да удвои резултата. Само четири минути по-късно самият Чавес се разписа, превръщайки преднината в класическа.

В заключителните минути на срещата германският колос не намали темпото. В 87-ата минута Карл отново се оказа на точното място, този път с глава след центриране на Луис Диас, а в добавеното време Диас асистира и на Том Бишоф, който оформи крайното 0:5.

Треньорът Венсан Компани даде шанс на редица млади таланти, сред които Касиано Киала, Давид Дайбер, Уиздъм Майк, Дениз Йофлъ, Хавиер Фернандес, Гуидо Дела Ровере и Майкон Кардозо.

В състава отсъстваха някои от звездите на Байерн като Мануел Нойер, Йозуа Кимих, Алфонсо Дейвис и Джамал Мусиала, но това не попречи на баварците да демонстрират дълбочина и класа.