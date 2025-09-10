Новини
Андре Онана избухна след загубата на Камерун – фен пострада от гнева на вратаря

Стражът бе остро критикуван за допуснат гол

Вратарят на Манчестър Юнайтед и националния отбор на Камерун, Андре Онана, отново се озова в центъра на скандал, след като не успя да овладее емоциите си след разочароващата загуба на своя тим от Кабо Верде с 0:1 в световните квалификации за зона Африка.

След последния съдийски сигнал, разочарованието на Онана преля в открито раздразнение. В социалните мрежи бързо се разпространи видео, на което се вижда как запалянко се опитва да си направи селфи с вратаря, но вместо усмивка, получава грубо изблъскване. Реакцията на стража предизвика буря от коментари и недоволство сред феновете, които не одобриха поведението му.

Причината за напрежението не е случайна – Онана бе остро критикуван за допуснатия гол, след като не успя да скъси ъгъла и позволи на противниковия нападател да отбележи решаващото попадение. Мнозина анализатори и привърженици на Камерун посочиха именно неговата грешка като ключова за поражението.

Междувременно, бъдещето на Онана в Манчестър Юнайтед изглежда все по-несигурно. Според последните информации, камерунският национал е на крачка от трансфер под наем в турския Трабзонспор.

През настоящия сезон той е записал едва един мач за „червените дяволи“, като се появи на терена при изненадващото отпадане от Гримсби в турнира за Купата на лигата.


