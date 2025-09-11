Новини
Вратарят на Манчестър Юнайтед се скри на мотор, за да не го бият (ВИДЕО)

11 Септември, 2025 17:45 702 1

  • андре онана-
  • футбол-
  • кабо верде-
  • камерун-
  • манчестър юнайтед

Отборът първо спечели с 3:0 срещу Есватини (бивш Свазиленд - б.р.), а после загуби с 0:1 срещу Кабо Верде

Вратарят на Манчестър Юнайтед се скри на мотор, за да не го бият (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Вратарят Андре Онана продължава да привлича вниманието по куриозни причини. През последните дни той беше на лагер с националния тим на Камерун покрай световните квалификации на тима.

Отборът първо спечели с 3:0 срещу Есватини (бивш Свазиленд - б.р.), а после загуби с 0:1 срещу Кабо Верде. Стражът на Манчестър Юнайтед беше под рамката и в двата двубоя. Той обаче е обвиняван за гола, с който камерунците отстъпиха във втората среща.

Според журналиста Колинс Окиньо вратарят се е опасявал от лошо посрещане при завръщането в Камерун. По тази причина, опитвайки да избегне ядосани фенове, Онана е заснет как се крие, докато го возят из града.

Той използва популярния там мотоциклетен превоз “Бода бода”, но е покрил лицето си с горнището на анцуга.

Иначе още след поражението от Кабо Верде Онана изблъска фен, който искаше да си направи селфи с него.

Африканският футболист няма да се прибира в Манчестър, а е очакван в Турция, където всеки момент би трябвало да премине в Трабзонспор под наем.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 От антрацит нищо хубаво

    2 0 Отговор
    не се получава. Кюмюр и шлака.

    18:04 11.09.2025

