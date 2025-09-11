Рами Киуан осигури втори медал за България на световното по бокс в Ливърпул

Българският боксьор Рами Киуан гарантира второ отличие за страната ни от световното първенство по бокс за мъже и жени, което се провежда в Ливърпул.

В зрелищен четвъртфинален сблъсък в категория до 75 килограма, Киуан демонстрира безапелационно превъзходство над шотландския си съперник Алан Пери и заслужено се класира за полуфиналите.

Още от първия гонг българският олимпиец наложи темпото и не остави никакви съмнения в превъзходството си. Киуан буквално засипа Пери с точни и мощни удари, като спечели първия рунд с единодушното решение на съдиите.

Във втората част на двубоя нашият национал продължи да диктува събитията на ринга, а след серия от атаки отвори аркада на лицето на шотландеца, което допълнително наклони везните в негова полза.

В крайна сметка, след категорично представяне и пълно съдийско единодушие, Рами Киуан си осигури място сред най-добрите четирима в света в своята категория.

На полуфиналите българинът ще се изправи срещу победителя от двубоя между канадеца Джошуа Офори и англичанина Калъм Макин.

Малко преди триумфа на Киуан, друг български представител – Радослав Росенов, също се поздрави с успех, след като надделя над англичанина Уилям Хюит с единодушно съдийско решение.

Последният медал за България от световно първенство по бокс бе спечелен от Радослав Панталеев в тежка категория, който завоюва бронз.

Златният връх за родния бокс датира от 2009 година, когато Детелин Далаклиев триумфира в категория до 54 килограма.