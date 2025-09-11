Новини
Спорт »
Бойни спортове »
Рами Киуан осигури втори медал за България на световното по бокс в Ливърпул

Рами Киуан осигури втори медал за България на световното по бокс в Ливърпул

11 Септември, 2025 06:44 644 2

  • боксьор -
  • рами киуан -
  • световното първенство по бокс -
  • ливърпул

Радослав Росенов също се поздрави с успех

Рами Киуан осигури втори медал за България на световното по бокс в Ливърпул - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българският боксьор Рами Киуан гарантира второ отличие за страната ни от световното първенство по бокс за мъже и жени, което се провежда в Ливърпул.

В зрелищен четвъртфинален сблъсък в категория до 75 килограма, Киуан демонстрира безапелационно превъзходство над шотландския си съперник Алан Пери и заслужено се класира за полуфиналите.

Още от първия гонг българският олимпиец наложи темпото и не остави никакви съмнения в превъзходството си. Киуан буквално засипа Пери с точни и мощни удари, като спечели първия рунд с единодушното решение на съдиите.

Във втората част на двубоя нашият национал продължи да диктува събитията на ринга, а след серия от атаки отвори аркада на лицето на шотландеца, което допълнително наклони везните в негова полза.

В крайна сметка, след категорично представяне и пълно съдийско единодушие, Рами Киуан си осигури място сред най-добрите четирима в света в своята категория.

На полуфиналите българинът ще се изправи срещу победителя от двубоя между канадеца Джошуа Офори и англичанина Калъм Макин.

Малко преди триумфа на Киуан, друг български представител – Радослав Росенов, също се поздрави с успех, след като надделя над англичанина Уилям Хюит с единодушно съдийско решение.

Последният медал за България от световно първенство по бокс бе спечелен от Радослав Панталеев в тежка категория, който завоюва бронз.

Златният връх за родния бокс датира от 2009 година, когато Детелин Далаклиев триумфира в категория до 54 килограма.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 555

    1 0 Отговор
    Стискаме палци за златен медал!

    07:34 11.09.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ