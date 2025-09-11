Кристиано Роналдо с ново отличие: Португалия го короняса за най-великия футболист

Португалия отново се преклони пред своята футболна звезда – Кристиано Роналдо. На бляскавата церемония по връчването на годишните награди на Liga Portugal за сезон 2024/25, мегазвездата получи уникалното признание „Най-добър играч за всички времена“. Това отличие затвърди статута му на легенда не само в родината, но и на световната футболна сцена.

Организаторите на събитието не скриха възхищението си, като с намигване в социалните мрежи написаха: „Дано в музея на Роналдо има място за още един трофей! Какво ли още предстои?“. С впечатляващите си 796 гола и 257 асистенции в 1 057 клубни мача, както и с 31 двубоя, 5 попадения и 6 голови подавания за Спортинг, Роналдо продължава да пише история.

Освен Роналдо, на церемонията бяха отличени и други изявени футболни личности. Виктор Гьокереш, който до лятото носеше екипа на Спортинг, бе избран за най-добър играч на португалското първенство за изминалия сезон. Шведският нападател впечатли с 39 гола и 8 асистенции в 33 срещи, а след трансфера си в Арсенал ще продължи да се развива на още по-високо ниво.

Треньор №1 стана Руи Боржеш, който изведе Спортинг до шампионската титла, изпреварвайки Бенфика само с две точки в крайното класиране.

За най-красив гол бе отличен Алвеш Балсе от Фарензе, а младата надежда на сезона е 18-годишният Жеовани Кенда от Спортинг, който се отчете с 2 гола и 5 асистенции в 34 мача.

Вечерта бе специална и за двама от най-емблематичните бивши национали на Португалия – Луиш Нани и Рикардо Куарешма. Двамата бяха приети в Залата на славата на португалския футбол. Куарешма, който сложи край на кариерата си през 2022 г., остави следа в клубове като Спортинг, Порто, Витория Гимараиш, Челси, Интер, Барселона, Бешикташ и Касъмпаша. Нани, приключил с професионалния футбол през 2023 г., блестя за Спортинг, Ещрела, Манчестър Юнайтед, Валенсия, Венеция, Орландо Сити, Лацио, Фенербахче, Мелбърн и Адана Демирспор.