Ал Ахли шокира Ал Насър и Кристиано Роналдо

3 Януари, 2026 15:30 496 0

Ал Ахли от Джеда поднесе изненадата на 13-ия кръг на Саудитската Про Лигаа, като прекъсна победната серия на Ал Насър и звездата Кристиано Роналдо. В динамичен и изпълнен с обрати сблъсък, домакините надделяха с 3:2, нанасяйки първо поражение на тима от Рияд през настоящата кампания.

Героят на мача безспорно бе английският нападател Айвън Тони, който блесна с два гола и асистенция за победното попадение, реализирано от Мерих Демирал. Със своята бързина и хладнокръвие пред вратата, Тони се превърна в истински кошмар за защитата на Ал Насър.

За разлика от обичайното, Кристиано Роналдо остана в сянка и не успя да се разпише, с което прекъсна впечатляващата си серия от девет поредни шампионатни мача с гол. Португалската мегазвезда така и не успя да се доближи до заветното си 1000-о попадение, като головата му сметка в официални двубои остава на 957.

Това поражение може да се окаже съдбоносно за амбициите на Ал Насър в борбата за титлата. С актив от 31 точки и два поредни мача без успех, тимът рискува да загуби лидерската позиция, ако Ал Хилал (29 точки) се възползва от грешката на основния си конкурент през уикенда.

Междувременно Ал Ахли продължава възходящия си ход – четвърта победа в последните пет срещи изкачи отбора на четвърто място с 25 точки.


