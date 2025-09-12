Милан представи официално Рабио

В петък в Милано настъпи денят на Адриен Рабио. Френският халф, който напусна Олимпик Марсилия, избра да се събере отново с Масимилиано Алегри – треньорът, с когото вече работи успешно в Ювентус. На своята официална пресконференция Рабио говори открито за амбициите си и за очакванията от новото предизвикателство в Италия.

„Имам страхотен контакт с мистър Алегри – сподели Рабио. – В Ювентус се чувствах добре с него, споделяме една и съща визия за футбола. Още когато пристигна в Милан, разговаряхме, но тогава имах договор с Марсилия. После ситуацията се промени, отново говорихме и така се стигна до трансфера.“

Една от причините за раздялата с Марсилия е и напрежението с Джонатан Роу, който вече е играч на Болоня. „Това са нормални неща в съблекалнята – коментира французинът. – Всичко вече е изяснено, разменихме си съобщения след трансфера му и си пожелахме успех. Ще е приятно да се видим още в неделя вечер.“

Рабио призна, че не само Алегри е изиграл роля в решението му: „Говорих и с Майнян, и с Тео Ернандес. Въпреки че Тео вече не е тук, ми каза, че атмосферата в Милан е специална. Аз постигнах много с ПСЖ и Ювентус, но още имам апетит – искам да вкарвам голове, да давам асистенции и да помогна на отбора да се бори за челните места и да се върне в Шампионската лига.“

Що се отнася до предстоящия мач в неделя, халфът заяви, че е готов: „Разбира се, решението ще е на треньора, но аз се чувствам във форма и зареден. Би било страхотно да дебютирам още сега. А какво очаквам от сезона? Поне десет гола. И Алегри, и Де Дзерби ме убедиха, че мога да бъда халф, който бележи често в наказателното поле.“