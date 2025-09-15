Новини
Дебютен гол на Модрич донесе победа на Милан над Болоня

Дебютен гол на Модрич донесе победа на Милан над Болоня

15 Септември, 2025 06:30

Алегри бе изгонен в заключителните минути на двубоя

Дебютен гол на Модрич донесе победа на Милан над Болоня - 1
Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Милан започна сезона с минимален успех, но с изключително ценни три точки. „Росонерите“ надделяха с 1:0 над Болоня, като герой на вечерта стана новото попълнение Лука Модрич, отбелязал първия си гол с екипа на италианския гранд.

Домакините диктуваха темпото през целия двубой и създадоха редица положения. Още през първата част Первис Еступинян на два пъти застраши вратата на Лукаш Скорупски – веднъж дори уцели гредата. Малко по-късно удар на Хименес също срещна страничния стълб, а късметът определено не беше на страната на Милан.

След почивката Алегри бе принуден да замени контузения Майк Менян с Пиетро Терачано, но това не повлия на офанзивния устрем на отбора. В 61-ата минута усилията най-сетне дадоха резултат – Алексис Салемакерс изведе непокрития Лука Модрич, който хладнокръвно завърши атаката за 1:0.

Натискът продължи и след попадението. Самуеле Ричи, появил се като резерва, също удари греда, а малко по-късно Хименес нацели стълба за трети път в мача.

В заключителните минути Кристофър Нкунку спечели дузпа за Милан, но след намеса на ВАР решението бе отменено. Това доведе до бурна реакция на Макс Алегри, който получи червен картон.


  • 1 Мисирска му работа

    1 0 Отговор
    Милан започна сезона със загуба преди месец:) Тази победа е в третия кръг.

    06:52 15.09.2025

