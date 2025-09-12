Новини
Спорт »
Бг футбол »
Николай Киров подаде оставка

Николай Киров подаде оставка

12 Септември, 2025 22:19 746 0

  • ботев пловдив-
  • старши треньор-
  • -
  • николай киров -
  • оставка-
  • монтана-
  • ивелин попов

Ботев Пловдив загуби от Монтана

Николай Киров подаде оставка - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Ботев (Пловдив) се оказа без старши треньор, след като Николай Киров подаде оставка непосредствено след поредната загуба на тима.

В напрегнатия двубой на собствен терен „жълто-черните“ отстъпиха с 0:1 на Монтана, което се оказа капката, преляла чашата на търпението.

Сезонът за пловдивчани се развива повече от разочароващо – отборът заема последното, 16-о място във временното класиране, а единствената им победа до момента дойде срещу Берое в Стара Загора с 2:1. Петте поражения и липсата на убедителна игра доведоха до сериозно напрежение сред феновете и ръководството.

Неуспехите на терена се отразиха и извън него – бившият капитан Ивелин Попов разкри в интервю за Sportal.bg, че една от причините за напускането му е именно работата на Киров. Това изказване допълнително разпали страстите сред привържениците. След последния съдийски сигнал срещу Монтана, трибуните избухнаха в скандирания „Оставка!“, а най-крайните фенове дори нахлуха на терена, демонстрирайки недоволството си от представянето на любимия си отбор.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ