Ботев (Пловдив) се оказа без старши треньор, след като Николай Киров подаде оставка непосредствено след поредната загуба на тима.

В напрегнатия двубой на собствен терен „жълто-черните“ отстъпиха с 0:1 на Монтана, което се оказа капката, преляла чашата на търпението.

Сезонът за пловдивчани се развива повече от разочароващо – отборът заема последното, 16-о място във временното класиране, а единствената им победа до момента дойде срещу Берое в Стара Загора с 2:1. Петте поражения и липсата на убедителна игра доведоха до сериозно напрежение сред феновете и ръководството.

Неуспехите на терена се отразиха и извън него – бившият капитан Ивелин Попов разкри в интервю за Sportal.bg, че една от причините за напускането му е именно работата на Киров. Това изказване допълнително разпали страстите сред привържениците. След последния съдийски сигнал срещу Монтана, трибуните избухнаха в скандирания „Оставка!“, а най-крайните фенове дори нахлуха на терена, демонстрирайки недоволството си от представянето на любимия си отбор.