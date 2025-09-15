Станислав Генчев каза за Ивелин Попов

Наставникът на Локомотив София Станислав Генчев даде своето мнение след двубоя от Левски от осмия кръг на efbet Лига, спечелен от "сините" с 2:1. Специалистът даде информация и за спекулациите около евентуалния трансфер на Ивелин Попов.

"Играхме срещу най-силния отбор в българското първенство, който има и много класни играчи. Благодарен съм на футболистите, че дадоха всичко от себе си, не беше лесно. Класата на Левски се оказа решаваща за победата. Да търсим оправдания в спирането на играта е излишно", заяви той.

"Когато сме работили с по-голямата част от футболистите и познаваме техните качества, е плюс. Започнахме добре второто полувреме, нямаха много шансове през първата част. Има какво да се желае още, но играхме срещу изключително класни играчи", продължи специалистът.

"Много добре познавам възможностите на Сангаре. Неговото влизане бе много позитивно за Левски и негативно за нас. Имаме играчи, които трябва да наваксат с подготовката и ще имаме различно лице. С Ивелин Попов разговаряхме още лятото. След неговото напускане от Ботев Пловдив не сме водили разговори с него. Това са спекулации. Всичко може да се случи. Не сме мислили на тази тема", добави наставникът на Локо София.

"Преди мача си говорих с Веласкес и се поздравихме, след това не. Аралица няма да играе и следващия мач. Голяма липса е. Минчев трябва да влезе бързо във форма, защото неговото привличане е важна крачка. Има много къде да се надгради. Справяме се добре в защита и с агресията, но има какво да се желае в атака", завърши Станислав Генчев.