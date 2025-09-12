Новини
Спорт »
Бойни спортове »
Рами Киуан се класира за финала на Световното първенство по бокс в Ливърпул

Рами Киуан се класира за финала на Световното първенство по бокс в Ливърпул

12 Септември, 2025 22:55 515 0

  • боксьор -
  • рами киуан-
  • световната титла-
  • първенството -
  • ливърпул-
  • калъм мейкин-
  • световно първенство-
  • бокс

Българинът постигна категорична победа над британец

Рами Киуан се класира за финала на Световното първенство по бокс в Ливърпул - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българският боксьор Рами Киуан си осигури място във финалния сблъсък за световната титла в категория до 75 килограма на първенството в Ливърпул, след като демонстрира безапелационна доминация над представителя на домакините Калъм Мейкин.

Киуан, който вече е европейски шампион от 2024 година, показа класа и хладнокръвие, като не остави никакви съмнения в превъзходството си на ринга. В полуфиналния двубой, роденият в Костинброд талант започна предпазливо, но въпреки това успя да излезе напред с 3:2 съдийски гласа след първия рунд.

Във втората част обаче, след официално предупреждение и отнемане на точка от Мейкин заради нечиста игра, Киуан увеличи преднината си и спечели рунда с убедителното 5:0.

В третия период българинът продължи да диктува темпото, а опитите на 21-годишния британец да обърне развоя чрез агресивна игра отблизо останаха напразни.

Така Рами Киуан се класира за големия финал, който ще се проведе утре вечер след 22:00 часа българско време. Негов съперник ще бъде победителят от двубоя между Саидджамшид Джафаров от Азербайджан и Фазлидин Еркинбоев от Узбекистан.

Киуан има възможност да донесе злато за България и да затвърди статута си на един от най-ярките таланти в световния бокс.

Междувременно, другите български представители също се представиха достойно – Радослав Росенов завоюва бронзов медал в категория до 60 кг, след като отстъпи в полуфиналната фаза, а Семьон Болдирев се нареди пети при 85-килограмовите.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ