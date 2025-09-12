Рами Киуан се класира за финала на Световното първенство по бокс в Ливърпул

Българският боксьор Рами Киуан си осигури място във финалния сблъсък за световната титла в категория до 75 килограма на първенството в Ливърпул, след като демонстрира безапелационна доминация над представителя на домакините Калъм Мейкин.

Киуан, който вече е европейски шампион от 2024 година, показа класа и хладнокръвие, като не остави никакви съмнения в превъзходството си на ринга. В полуфиналния двубой, роденият в Костинброд талант започна предпазливо, но въпреки това успя да излезе напред с 3:2 съдийски гласа след първия рунд.

Във втората част обаче, след официално предупреждение и отнемане на точка от Мейкин заради нечиста игра, Киуан увеличи преднината си и спечели рунда с убедителното 5:0.

В третия период българинът продължи да диктува темпото, а опитите на 21-годишния британец да обърне развоя чрез агресивна игра отблизо останаха напразни.

Така Рами Киуан се класира за големия финал, който ще се проведе утре вечер след 22:00 часа българско време. Негов съперник ще бъде победителят от двубоя между Саидджамшид Джафаров от Азербайджан и Фазлидин Еркинбоев от Узбекистан.

Киуан има възможност да донесе злато за България и да затвърди статута си на един от най-ярките таланти в световния бокс.

Междувременно, другите български представители също се представиха достойно – Радослав Росенов завоюва бронзов медал в категория до 60 кг, след като отстъпи в полуфиналната фаза, а Семьон Болдирев се нареди пети при 85-килограмовите.