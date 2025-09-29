Новини
Motorola тръгва по модата на тънките смартфони

29 Септември, 2025

Очаква се след Китай, устройството да пристигне и в Европа

Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Стъпвайки на пистата на ултратънките смартфони, Motorola агресивно пробива в силно конкурентния сегмент на „тънките“ устройства с предстоящия Moto X70 Air, позиционирайки го като пряк конкурент на Samsung Galaxy S25 Edge и с очакванията iPhone Air. X70 Air е планиран за официален дебют до края на октомври в Китай, като се обещава скорошно разкриване на пълния списък с технически характеристики.

Слуховете от фабриката подсказват, че този нов съперник ще има сериозна производителност, като силни слухове сочат към интегрирането на внушителен Snapdragon 8 Gen 5 SoC на Qualcomm. Този мощен чип, за който Motorola е посочена като партньор по пускането на пазара, ще предостави необходимата мощност, за да се конкурира с другите тънки флагмани от най-висок клас. Макар че серията X обикновено остава ексклузивна за Китай, световният пазар вероятно ще получи същото шаси и технология под шапката на семейството Edge, вероятно като Edge 70. Неотдавнашните промоционални изтичания за Edge 70 всъщност подсказват забележително уверен слоган: „невероятно тънък и невероятно издръжлив“.

Този стратегически ход на Motorola подчертава новия фронт в надпреварата за мобилни устройства, където производителите се стремят да постигнат невъзможна тънкост, без да правят компромиси с издръжливостта или вътрешната производителност. Първоначалният маркетинг на X70 Air, който включва и намеци за нови AI функции, подсказва решителни усилия да се съчетае процесор от най-висок клас с елегантен, премиум дизайн.


