Появи се духовен наследник на телефоните BlackBerry

В епоха, в която индустрията е обсебена от все по-големи стъклени дисплеи и разсейващо „инфоразвлечение“, Clicks поема в радикално нова посока с дебюта на Communicator. Обявено само няколко дни преди откриването на CES 2026, това устройство не е позиционирано като ежедневен спътник, предназначен за цифровото задръстване в социалните медии. Вместо това, то е устройство за ентусиасти, специално създадено като алтернатива за джоба, която дава предимство на суровотомеханично усещане на физическата клавиатура пред безчувствеността на тактилните сензорни екрани. Подобно на възраждането на механичната скоростна кутия в луксозните спортни автомобили, Communicator е насочен към нишова демографска група, която изисква прецизен контрол и тактилна връзка със задачите си.

Под капака Communicator се захранва от 4-нанометров MediaTek процесор, осигуряващ необходимата мощност за безпроблемно Android 16 изживяване. „Шасито“ е изключително компактно, с 4,03-инчов AMOLED дисплей с резолюция 1080 x 1200. Въпреки това, истинското инженерно чудо е „ръчният“ интерфейс: сензорна физическа клавиатура, която позволява на потребителите да превъртат данните и да навигират в менютата, без да натискат върху екрана.

Ергономичността се простира отвъд клавишите с въвеждането на уведомителен пръстен „Signal Light“. Интегриран в странично монтиран „Prompt Key“, този LED може да се настройва на различни цветове и модели, позволявайки на потребителите да идентифицират с един поглед приоритетния „трафик“ от конкретни приложения или контакти. Хардуерният пакет е допълнен с „традиционни“ функции за производителност, които ще се харесат на феновете, включително 3,5-милиметров жак за слушалки и слот за microSD карта за разширяване на вградената памет от 256 GB.

От гледна точка на дизайна, Communicator има силует, който балансира теглото от 170 г с относително дебел 12 мм профил, за да побере силиконово-въглеродната батерия с висока плътност от 4000 mAh. Персонализацията е основна част от преживяването на собствеността, с подменяеми задни капаци, налични в цветове Clover, Onyx и Smoke, което ефективно позволява на собствениците да променят „окраската“ си, когато им се прииска. Clicks вече приема резервации с цена от 399 долара за ранните купувачи – значителна отстъпка от очакваната препоръчителна цена от 499 долара, когато устройствата започнат да се доставят по-късно тази година.