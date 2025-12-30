Новини
Технологии »
Honor представя смартфон с огромна 10 080 мАч батерия

Honor представя смартфон с огромна 10 080 мАч батерия

30 Декември, 2025 11:30 667 1

  • honor-
  • смартфон-
  • honor power 2-
  • батерия

Устройството ще дебютира на 5 януари

Honor представя смартфон с огромна 10 080 мАч батерия - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Honor стартира моделната 2026 година, като официално потвърждава пускането на пазара на 5 януари на дългоочаквания Power 2. Позициониран за средния пазарен сегмент, този нов „апарат“ е проектиран да елиминира веднъж завинаги тревогата от ограниченията на батерията. Основната спецификация е гигантски „резервоар“ от силиций-въглерод с капацитет 10 080 mAh, който обикновено се използва за таблети за тежки условия, но тук е вграден в изключително тънко шаси с дебелина 7,98 мм. Тази батерийна технология „Qinghai Lake“ позволява на Power 2 да предлага издръжливост на ниво маратон, като според информацията е способен на над 20 часа непрекъснато време на екрана, докато 80-ватовата система за бързо зареждане гарантира минимално време на престой на зарядно.

Под капака Power 2 представя изцяло нова система под формата на чипсет MediaTek Dimensity 8500 Elite. Този чип прави своя световен дебют в гамата на Honor, обещавайки ефективна производителност и плавно управление чрез най-новия интерфейс MagicOS 10. За да гарантира, че устройството няма да забавя при тежки натоварвания, Honor оборудва телефона със стандартни 12 GB RAM и предлага два варианта за съхранение – базов модел с 256 GB и вариант с дълъг обхват с 512 GB. Предната част е доминирана от 6,79-инчов LTPS AMOLED дисплей, който може да се похвали с впечатляваща максимална яркост от 8000 нита, осигуряваща перфектна видимост дори при най-силна слънчева светлина по обед.

Honor представя смартфон с огромна 10 080 мАч батерия

От гледна точка на естетиката, Power 2 явно заема някои висококачествени елементи от корпуса на премиум сегмента. Задната част е с широк, правоъгълен модул на камерата с подреждане на обективите, което прилича удивително много на настоящия iPhone 17 Pro. Този „високомоден“ дизайн се подчертава допълнително от героичната цветова гама „Sunrise Orange“, която имитира ярките градиенти, характерни за най-елитните флагмани в света. За тези, които търсят по-дискретен вид, телефонът ще се предлага и в цветовете „Midnight Black“ и „Snow White“. По отношение на оптиката, устройството разполага с 50-мегапикселов основен сензор, проектиран да заснема изображения с висока разделителна способност с същата яснота като професионална камера за писти.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    0 3 Отговор
    Имам една соларна лампа и тя е толкова.

    11:32 30.12.2025