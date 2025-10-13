Samsung представи по-луксозния Z Fold 7 със сателитна връзка

Samsung представи новия W26, ексклузивен сгъваем смартфон за Китай, който по същество е подобрен брат на Galaxy Z Fold 7. Samsung е подобрил мощността на тази специална версия, като е добавена 16 GB RAM като стандарт и за двата варианта с памет 512 GB и 1 TB.

Най-значимото инженерно постижение обаче е интегрирането на директна сателитна свързаност. Тази функция, ексклузивна за W26 в Китай, се свързва директно с националната сателитна система Tiantong, осигурявайки жизненоважна комуникационна връзка за спешни повиквания и съобщения, когато традиционното клетъчно покритие не е налично.

Козметично, W26 се предлага в два премиум цвята, Xuan Yao Black и Dan Xihong, и двата с отличителни златни акценти около рамката и камерата.

Самото разопаковане също е премиум преживяване, тъй като устройството се доставя в значително по-голяма, златиста опаковка, която включва и аксесоари, които често се пропускат в съвременните флагмани. Безплатните екстри, скрити в тази луксозна кутия, включват защитен калъф от кевлар в същия цвят за здрава елегантност, 25 W бързо зарядно устройство, USB-C кабел и привилегирована карта с марката China Telecom, която за някои модели включва кредит от 1000 CNY за договори.

Този високопроизводителен, изключително ексклузивен флагмански модел се предлага на премиум цена, започваща от 16 999 CNY (около 2383 USD) за модела с 512 GB и достигаща 18 999 CNY (около 2663 USD) за най-високия клас версия с 1 TB. W26 е модел, разработен в партньорство с China Telecom и умишлено позициониран като луксозна колекционерска вещ за елитния китайски пазар, без планове за предлагане на този вариант на международния пазар.