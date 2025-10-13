Новини
Samsung представи по-луксозния Z Fold 7 със сателитна връзка

Samsung представи по-луксозния Z Fold 7 със сателитна връзка

13 Октомври, 2025 18:43

Моделът няма да се предлага в Европа

Samsung представи по-луксозния Z Fold 7 със сателитна връзка - 1
Галин Ганев

Samsung представи новия W26, ексклузивен сгъваем смартфон за Китай, който по същество е подобрен брат на Galaxy Z Fold 7. Samsung е подобрил мощността на тази специална версия, като е добавена 16 GB RAM като стандарт и за двата варианта с памет 512 GB и 1 TB.

Samsung представи по-луксозния Z Fold 7 със сателитна връзка

Най-значимото инженерно постижение обаче е интегрирането на директна сателитна свързаност. Тази функция, ексклузивна за W26 в Китай, се свързва директно с националната сателитна система Tiantong, осигурявайки жизненоважна комуникационна връзка за спешни повиквания и съобщения, когато традиционното клетъчно покритие не е налично.

Samsung представи по-луксозния Z Fold 7 със сателитна връзка

Козметично, W26 се предлага в два премиум цвята, Xuan Yao Black и Dan Xihong, и двата с отличителни златни акценти около рамката и камерата.

Самото разопаковане също е премиум преживяване, тъй като устройството се доставя в значително по-голяма, златиста опаковка, която включва и аксесоари, които често се пропускат в съвременните флагмани. Безплатните екстри, скрити в тази луксозна кутия, включват защитен калъф от кевлар в същия цвят за здрава елегантност, 25 W бързо зарядно устройство, USB-C кабел и привилегирована карта с марката China Telecom, която за някои модели включва кредит от 1000 CNY за договори.

Samsung представи по-луксозния Z Fold 7 със сателитна връзка

Този високопроизводителен, изключително ексклузивен флагмански модел се предлага на премиум цена, започваща от 16 999 CNY (около 2383 USD) за модела с 512 GB и достигаща 18 999 CNY (около 2663 USD) за най-високия клас версия с 1 TB. W26 е модел, разработен в партньорство с China Telecom и умишлено позициониран като луксозна колекционерска вещ за елитния китайски пазар, без планове за предлагане на този вариант на международния пазар.


Оценка 5 от 1 гласа.
Оценка 5 от 1 гласа.
  • 1 Коста

    1 0 Отговор
    Значи, почвам да си мисля, че дядо Дончо, лудият с картечницата ще стреля по Южната Корея. Колаборация със Китай, пръв враг на Тръм, надушвам.

    Коментиран от #2

    18:48 13.10.2025

  • 2 честен ционист

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Коста":

    На нас в РФ ни казаха да инсталирма Win7, само не уточниха защо.

    18:50 13.10.2025