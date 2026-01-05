Samsung представи първия по рода си 130-инчов RGB телевизор

Samsung счупи собствения си рекорд на CES 2026 с дебюта на R95H. Този първи в света 130-инчов Micro RGB екран представлява значително увеличение в сравнение със 115-инчовия модел, който видяхме през август миналата година. Дизайнерският екип на Samsung описва естетиката като вдъхновена от „грандиозен архитектурен прозорец“, който ефективно превръща стената на хола в портал с висока разделителна способност. Това обаче не е само въпрос на размер, а и на майсторска калибрация. Устройството вече е получило сертификат от Verband der Elektrotechnik за прецизното си Micro RGB възпроизвеждане на цветовете, като се похвали със 100% покритие на широката цветова гама BT.2020.

Техническата „силова установка“ под този масивен стъклен панел е новият стандарт HDR10+ ADVANCED, което прави серията 2026 първата в индустрията, която поддържа този формат с висока производителност. Действайки като високопроизводителна, безвъзмездна алтернатива на Dolby Vision, този стандарт поддържа цветова дълбочина от 10 бита до 16 бита и може да се справи с пикова яркост до 10 000 нита. Софтуерният пакет включва Scene-by-Scene Intelligent Motion Smoothing и Local Tone Mapping, за да гарантира, че гледането остава гладко и контрастът остава остър, независимо от условията на осветление. Adaptive Cloud Gaming дори синхронизира осветлението в реално време с действието на екрана.

R95H е снабден с AI-управлявани функции за подпомагане на зрителя, включително Vision AI Companion. Това позволява пълно търсене чрез разговор и проактивни препоръки за съдържание, докато специализирани режими като AI Football Mode Pro и AI Sound Controller Pro оптимизират картината за високоскоростни действия. В стремежа си към интеграция на отворена платформа, Samsung дори е вградил поддръжка на трети страни като Microsoft Copilot и Perplexity, гарантирайки, че потребителският интерфейс остава в авангарда на технологичната екосистема.

В момента R95H е в изложбената зона на Samsung в Лас Вегас. Въпреки че компанията все още не е обявила официалната цена, излизащият 115-инчов модел се продаваше на цената от 30 000 долара, което предполага, че този 130-инчов вариант вероятно ще се намира в ценовия диапазон на добре оборудван луксозен кросоувър. Както отбеляза Хун Ли, изпълнителен вицепрезидент на Visual Display Business, по време на представянето, този дисплей е възраждане на оригиналната премиум философия на Samsung – проектиран специално за ново поколение ентусиасти, които отказват да правят компромиси с визуалната мощност.