Samsung представи подобрения Freestyle+ проектор

Samsung даде старт на CES с представянето на Freestyle+. Най-новата версия на проектора е по-малко насочена към стационарен лукс и повече към мобилна гъвкавост, с подобрена мощност от 430 ISO лумена. Макар че това ниво на осветеност е настроено предимно за контролирани среди с ниска осветеност, а не за силна слънчева светлина, то представлява значително подобрение на производителността – почти удвоявайки яркостта на предишния модел.

„Шасито“ на Freestyle+ запазва характерната си 180-градусова въртяща се архитектура, което му позволява да прожектира висококачествено съдържание върху стени, тавани и дори подове. За да гарантира, че „пътуването“ остава гладко, независимо от терена, Samsung е оборудвал устройството с набор от активни технологии за подпомагане. Те включват нова 3D Auto Keystone система, която може да изравни изображението спрямо неравни повърхности като завеси или ъгли, и функция Real-time Focus, която поддържа визуална яснота, дори когато устройството е в движение. Това е високоспециализирано оборудване, което елиминира нуждата от обемисти монтажни аксесоари, което го прави идеалният спътник за актиевн начин на живот.

Акустиката също не е пренебрегната в тази актуализация. Freestyle+ е оборудван с вградена 360-градусова система от високоговорители, проектирана да предоставя много по-богат и резонансен звук от компактната си рамка. За тези, които искат да преминат към „премиум съраунд“ изживяване, проекторът поддържа технологията Q-Symphony, която му позволява да работи в перфектна хармония със съвместими саундбари на Samsung за по-сложен аудио профил. Подобно на висококачествена инфоразвлекателна система, той разполага и с технология за калибриране спрямостената, която анализира текстурата и цвета на проекционната повърхност, за да оптимизира баланса на бялото и контраста в реално време.

Samsung потвърди, че Freestyle+ ще се появи официално в шоурумите през първата половина на 2026 година, като публичният му дебют е насрочен за предстоящото изложение CES. Макар че цената засега остава в тайна, техническите подобрения предполагат леко по-висока цена в сравнение с предишното поколение.