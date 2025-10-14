Новини
Ето защо сгъваемият iPhone ще бъде по-евтин от очакваното

14 Октомври, 2025 13:28 874 3

Apple намери начин да спести пари

Ето защо сгъваемият iPhone ще бъде по-евтин от очакваното - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Според последните анализи, първият сгъваем смартфон на Apple, наричан предварително iPhone Fold, който се очаква да излезе през втората половина на 2026 година, може да бъде по-достъпен, отколкото първоначално се прогнозираше. Въпреки че се очаква да бъде най-скъпият iPhone в историята на компанията, неговата цена вероятно ще бъде малко по-ниска от първоначалните прогнози, благодарение на оптимизиране на производствените разходи за ключовия компонент – пантата.

Уважаваният анализатор Минг-Чи Куо изчислява, че цената на пантата по време на масовото производство ще бъде приблизително 70-80 долара. Тази стойност е значително по-ниска от предишните пазарни оценки, които я поставяха в диапазона 100-120 долара или дори повече. Куо подчертава, че това намаление на разходите е постигнато чрез "оптимизиране на дизайна на сглобката", а не чрез компромис с качеството или използване на по-евтини материали.

За да постигне това, Apple разчита на своите основни партньори. Foxconn, дългогодишният партньор на компанията, е сформирал съвместно предприятие с тайванския производител Shin Zu Shing за производството на пантите. Според Куо, Foxconn има леко по-голям дял в това предприятие и ще определя бъдещата посока на развитие.

Съвместното предприятие ще поеме производството на приблизително 65% от всички необходими панти, докато американският производител Amphenol ще доставя останалите 35%. Има очаквания, че през 2027 година към съвместното предприятие може да се присъедини и друг голям производител, Luxshare, което допълнително би намалило разходите за производство на панти.

Независимо от постигнатите спестявания, прогнозите на журналиста от Bloomberg Марк Гурман и анализаторите от банка JPMorgan остават, че стартовата цена на iPhone Fold ще бъде около 2 000 долара.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
  • 1 боян расате

    3 0 Отговор
    4000 лева ти е голф 4 без дпф филтър да обгазява тия с теслите и айфоните

    13:34 14.10.2025

  • 2 Умник

    2 0 Отговор
    Апле отново с иновация 5 години след китайци и корейци. Европейците в тази технология въобще ги няма, лошото е, че вече ги няма и в технологията за базовите станции.

    Коментиран от #3

    13:34 14.10.2025

  • 3 да питам

    1 4 Отговор

    До коментар #2 от "Умник":

    Къде са в тая игра роzнаците ? Да питам ..

    13:46 14.10.2025