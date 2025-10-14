Ето защо сгъваемият iPhone ще бъде по-евтин от очакваното

Според последните анализи, първият сгъваем смартфон на Apple, наричан предварително iPhone Fold, който се очаква да излезе през втората половина на 2026 година, може да бъде по-достъпен, отколкото първоначално се прогнозираше. Въпреки че се очаква да бъде най-скъпият iPhone в историята на компанията, неговата цена вероятно ще бъде малко по-ниска от първоначалните прогнози, благодарение на оптимизиране на производствените разходи за ключовия компонент – пантата.

Уважаваният анализатор Минг-Чи Куо изчислява, че цената на пантата по време на масовото производство ще бъде приблизително 70-80 долара. Тази стойност е значително по-ниска от предишните пазарни оценки, които я поставяха в диапазона 100-120 долара или дори повече. Куо подчертава, че това намаление на разходите е постигнато чрез "оптимизиране на дизайна на сглобката", а не чрез компромис с качеството или използване на по-евтини материали.

За да постигне това, Apple разчита на своите основни партньори. Foxconn, дългогодишният партньор на компанията, е сформирал съвместно предприятие с тайванския производител Shin Zu Shing за производството на пантите. Според Куо, Foxconn има леко по-голям дял в това предприятие и ще определя бъдещата посока на развитие.

Съвместното предприятие ще поеме производството на приблизително 65% от всички необходими панти, докато американският производител Amphenol ще доставя останалите 35%. Има очаквания, че през 2027 година към съвместното предприятие може да се присъедини и друг голям производител, Luxshare, което допълнително би намалило разходите за производство на панти.

Независимо от постигнатите спестявания, прогнозите на журналиста от Bloomberg Марк Гурман и анализаторите от банка JPMorgan остават, че стартовата цена на iPhone Fold ще бъде около 2 000 долара.