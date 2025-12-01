Разглобяването на iPhone 17 разкрива коварен проблем (ВИДЕО)

Технологичният свят отново е развълнуван, след като популярният блогър Зак Нелсън, известен с безпощадните си тестове за издръжливост, подложи на "хирургическа" процедура най-новия iPhone 17. Целта на това детайлно разглобяване беше да се оцени вътрешната архитектура на флагмана на Apple и, уви, Нелсън бързо идентифицира един сериозен конструктивен риск, който може да превърне всеки опит за ремонт в кошмар.

Едно погрешно движение и край

Процесът на разглобяване, който започна с премахването на задния панел с помощта на топъл въздух (сешоар) и изопропилов алкохол, изглеждаше стандартен. Но истинският проблем изникна при свалянето на дисплея.

След като се справи със задния панел (който крие лентовия кабел, свързващ дънната платка с бобината за MagSafe), Нелсън се прехвърли на предния екран. За да раздели дисплея от корпуса, той отново прибегна до загряване и спирт, за да омекоти лепилото. Именно тук се крие коварният капан.

Блогърът неволно повреди лентовия кабел на дисплея, което мигновено "уби" изображението. Нелсън изрично предупреди, че при отваряне трябва да се работи с изключително ювелирна прецизност. Предупреждението му е повече от ясно: не бива спуджърът да се натиска твърде дълбоко в лепилото по периметъра на екрана. Вместо рязко отваряне, дисплеят трябва да се повдига внимателно, като книга, за да се избегне фатално прекъсване на чувствителния кабел. Този дизайн ефективно прави първото отваряне на iPhone 17 изключително рисково, дори за опитни техници.

Вътрешности и липсващи резервни части

След преодоляването на "дисплейната криза", останалите стъпки бяха по-скоро рутинни. Батерията беше премахната, използвайки характерната за Apple "електрическа ключалка". След това бяха извадени камерите, високоговорителите, вибрационният мотор, капакът на SIM слота и накрая – дънната платка.

Но Нелсън повдигна и друг важен въпрос, който засяга пряко правото на ремонт. Той посочи, че Apple не предоставя USB портове като отделни резервни части на своя уебсайт. Това означава, че ако портът на новия iPhone се повреди (което е често срещан проблем при продължителна употреба), ремонтът може да се окаже сериозно затруднен или дори невъзможен за неоторизирани сервизи и крайни потребители.

В заключение, въпреки вътрешните подобрения, iPhone 17 повдига сериозни въпроси относно своята ремонтопригодност, особено при първоначалното отваряне на дисплея, което крие скрит и лесно повредим лентов кабел. Вижте и видеото.