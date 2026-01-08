Новини
Great Wall шокира света с чисто нов V8 двигател с вътрешно горене

8 Януари, 2026 13:53 789 6

  • great wall-
  • v8-
  • двг-
  • ces 2026

Китайският производител играе на два фронта, подготвяйки се за всяко възможно бъдеще на мобилността

Great Wall шокира света с чисто нов V8 двигател с вътрешно горене - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Докато по-голямата част от автомобилния свят изглежда обсебена единствено от електрификацията, китайският гигант Great Wall реши да плува срещу течението по време на технологичното изложение CES в Лас Вегас. В сърцето на американската столица на хазарта, компанията разгърна истинска демонстрация на инженерна мощ, представяйки собствен четирилитров V8 агрегат с турбокомпресор. В ера на масов „даунсайзинг“ и орязване на цилиндри, китайците показват, че класическата мощ все още има място под слънцето, стига да е опакована с правилните технологии.

Този нов V8 не е просто носталгичен поглед към миналото, а високотехнологично бижу. Инженерите са внедрили в него системи за двойно впръскване на гориво и прецизна MAP маслена помпа, които работят в тандем с електронен термостат. Целта? Да се постигне онзи деликатен баланс между суровата мощност, горивната ефективност и все по-строгите екологични норми. Най-интересното обаче е неговата универсалност – агрегатът е проектиран така, че да работи безпроблемно както самостоятелно, така и като част от сложни хибридни конфигурации.

Great Wall обаче не спира дотук. Компанията използва бляскавата сцена в Лас Вегас, за да покаже, че е лидер и в "зелената" енергия. Редом с мощния двигател беше изложена и полутвърда тягова батерия. Тя обещава не само впечатляваща енергийна плътност, но и значително по-дълъг жизнен цикъл – нещо, което е „ахилесовата пета“ на съвременните електромобили. Изглежда, че китайският производител играе на два фронта, подготвяйки се за всяко възможно бъдеще на мобилността.

За капак на всичко, технологичната офанзива беше допълнена от нова система за подпомагане на водача. Този интелигентен асистент е обучен да разпознава дори специфични обекти като строителни площадки, което е сериозна стъпка към по-безопасното автономно придвижване в динамична среда. С този ход Great Wall даде ясен знак на западните си конкуренти: те не просто наваксват изоставането, а вече диктуват темпото, съчетавайки класическата механика с дигиталното бъдеще по един изключително смел начин.


Поставете оценка:
Оценка 4.8 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 УдоМача

    4 0 Отговор
    Два пъти прочетох статията - никъде не пише бензин или дизел!!! Явно новината е преписана от краварско и имайки предвид, че е в краварско значи става дума за бензин. Много добре!!!

    14:02 08.01.2026

  • 2 Гориил

    8 1 Отговор
    С всяка изминала година европейската автомобилна индустрия ще търпи технологично и научно поражение. Запазването на лидерството ѝ изисква колосални ресурси, които бързо намаляват и се изчерпват.За да реализирате омразата си към Русия, трябва безсмислено да похарчите стотици милиарди евро за напълно непостижими цели.

    Коментиран от #4

    14:04 08.01.2026

  • 3 шоковете

    2 0 Отговор
    ще са много

    14:08 08.01.2026

  • 4 Браво!

    1 6 Отговор

    До коментар #2 от "Гориил":

    ЗемИ тия 20 копейки.

    Коментиран от #5

    14:08 08.01.2026

  • 5 Някой

    10 0 Отговор

    До коментар #4 от "Браво!":

    Колкото и да не ти харесва, човекът е прав! Европейската автомобилна индустрия залязва с голяма скорост.

    14:10 08.01.2026

  • 6 Гориил

    6 0 Отговор
    В продължение на много години Европа живееше в американски комфорт. Сега САЩ вече не искат старите отношения и гледат на съюзите си като на скъпоструващо обременение.

    14:14 08.01.2026