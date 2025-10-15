Microsoft прекрати поддръжката за Windows 10

Вчера изтече официално времето за милиони потребители на Windows 10. На 14 октомври 2025 година Microsoft официално прекрати основната поддръжка за операционната си система, която в продължение на години доминираше пазара. Този ход на компанията от Редмънд принуждава потребителите да преминат към Windows 11, но оставя отворени няколко опции за тези, чийто хардуер не отговаря на новите изисквания.

Прекратяването на поддръжката е значимо събитие, особено като се има предвид, че към септември 2025 г. Windows 10 все още държеше почти 41% от всички персонални компютри с Windows. Краят на поддръжката означава, че Microsoft вече няма да предоставя функционални актуализации за Windows 10, нито техническа помощ по проблеми, свързани с неговата работа. Оттук нататък ще бъдат налични само критични корекции за сигурността.

Потребителите, чиито машини отговарят на строгите изисквания на Windows 11, могат да надстроят до последното поколение платформа безплатно. Изискванията на Windows 11 обаче са специфични.

Преминаването към Windows 11 обаче не е възможно за всеки. Microsoft продължава да настоява за следните минимални хардуерни спецификации, които оставят извън борда много по-стари, но напълно функционални компютри: 64-битов процесор с поне две ядра и тактова честота 1 GHz (или система на чип, SoC); Минимум 4 GB оперативна памет (RAM); Поне 64 GB свободно дисково пространство; Графична карта, съвместима с DirectX 12 и WDDM 2.0 драйвер; Критичната поддръжка на Trusted Platform Module (TPM) 2.0; UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) с поддръжка на Secure Boot; Дисплей с висока разделителна способност (720p) с диагонал минимум 9 инча.

За потребителите, които не могат или не желаят да надстроят до Windows 11, има две основни възможности:

Заобикаляне на изискванията: Все още съществуват различни "заобиколни пътеки" за инсталиране на Windows 11 дори на хардуер, който официално не отговаря на условията.

Програмата за разширени актуализации (ESU): За тези, които предпочитат да останат на Windows 10 и да запазят сигурността си, Microsoft предлага абонамент за програмата Extended Security Updates (ESU). Тя предоставя критични актуализации за сигурност до 13 октомври 2026 година.

Цената за тази услуга е $30, като има опция за плащане чрез осребряване на 1000 точки от програмата Microsoft Rewards или чрез синхронизация на настройките с Microsoft OneDrive.

Важно е да се отбележи, че за жителите на Европейското икономическо пространство (ЕИП) – както и преди – има специална преференция: те могат да се включат в програмата ESU безплатно. За участие в ESU обаче е задължително компютърът да работи с Windows 10 версия 22H2, като е инсталирана и критичната актуализация KB5046613 (версия на компилация 19045.5131 или по-нова).

Краят на поддръжката за Windows 10 бележи приключването на една от най-успешните операционни системи на Microsoft и окончателно пренасочва фокуса на компанията към по-тясно интегриране на хардуерните стандарти с облачните и сигурностни изисквания на Windows 11.