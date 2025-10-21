Windows 11 интегрира AI за управление и наблюдение на екрана

В навечерието на 40-годишнината на Windows, технологичният колос Microsoft предприема радикална трансформация на своята настолна операционна система. След като официално се сбогува с по-стария Windows 10, компанията дълбоко интегрира функциите за изкуствен интелект (AI) в Windows 11. Най-голямата новина е, че потребителите ще могат не само да управляват компютрите си с глас, но и AI да следи какво се случва на екрана, за да изпълнява сложни задачи без човешка намеса!

Инициативата е мащабна – AI функциите ще бъдат налични във всички поддържани компютри с Windows 11, не само за новите модели Copilot Plus. Гласовото управление се активира с командата „Hey, Copilot!“, която вече е въведена.

Юсуф Мехди, изпълнителен вицепрезидент и главен маркетинг директор на Microsoft, категорично обясни пред The Verge: „Вярваме, че гласът ще се превърне в трети начин за управление на вашия компютър. Той няма за цел да замени клавиатурата и мишката, но ще бъде доста значима допълнителна функция и нов подход.“

За да може изкуственият интелект да разбере контекста и случващото се в дигиталната среда, потребителят ще трябва съзнателно да сподели екрана си с него. Тази отговорност се пада на функцията Copilot Vision, която Microsoft усилено тества през последните месеци. Тя вече е достъпна във всички региони, където работи Copilot.

Сферите на приложение са широки и обещаващи: AI ще помага при използването на приложения, отстраняване на компютърни проблеми, изследване на нови функции и дори ще бъде асистент по време на игри. За разлика от Recall, който може да работи непрекъснато във фонов режим, Copilot Vision ще се стартира само когато е необходимо.

Следващата логична стъпка след разбирането е действието. Функцията Copilot Actions ще позволи на AI асистента да извършва действия директно на компютъра ви. Microsoft ще започне тестове в канала за предварителен преглед, като първоначалните сценарии за употреба ще бъдат ограничени.

Компанията предупреди, че в началото AI агентът може да допуска грешки или да среща затруднения при сложни задачи. Затова първоначално достъп ще имат само участниците в програмата Copilot Labs.

Copilot ще бъде дълбоко интегриран в лентата на задачите на Windows, което ще позволи бързо активиране на новите функции Vision и Voice само с едно щракване. Освен това, Copilot ще дебютира с обновена търсачка, която ще може интелигентно да намира не само онлайн информация, но и локални файлове, приложения и настройки на вашия компютър. Ерата на гласовото управление и контекстуалния AI в настолните компютри е вече факт.