Китайци направиха смартфон с водно охлаждане и огромна батерия.

Nubia пусна на китайския пазар флагманските геймърски модели RedMagic 11 Pro и 11 Pro+, и двете разполагащи с мощността на новия мобилен процесор Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Тези два гейминг титана споделят забележително еднакви спецификации, започващи с 6,85-инчов BOE X10 AMOLED дисплей с 1,5K резолюция, честота на опресняване от 144 Hz и предна камера под дисплея за истинско изживяване на цял екран. Отзивчивостта на докосването е подобрена от чип Synaptics, който позволява хипер-отзивчива честота на докосване от 3000 Hz и бутони, които регистрират входни сигнали при 520 Hz. Опитът се подсилва от комбинацията от внушителен чип Snapdragon и специалния гейминг чип R4 на компанията, съчетани с до 24 GB LPDDR5T RAM и 1 TB светкавично бързо UFS 4.1 Pro хранилище. Камерата също е идентична, с двойна конфигурация с висока разделителна способност от 50 MP на гърба и 16 MP сензор за селфи под дисплея.

Двата флагмана се различават по термичната си технология и стратегията за издръжливост. Докато и двата модела разполагат с необходимия активен вентилатор за охлаждане и камера с течен метал, топ моделът 11 Pro+ добавя пулсиращ воден охлаждащ двигател към арсенала си за превъзходно управление на топлината. Профилите на батериите и зареждането им също са обърнати за различни потребителски предпочитания. Стандартният 11 Pro разполага с по-голяма батерия от 8000 mAh, но се придържа към 80 W кабелно бързо зареждане. От друга страна, 11 Pro+ избира малко по-малка батерия от 7500 mAh, но ускорява скоростта на зареждане до 120 W кабелна поддръжка и въвежда 80 W безжично зареждане за допълнително удобство.

По отношение на стила и цената, 11 Pro се предлага в цветовете Dark Knight и Silver Winged War God, като цената започва от 4999 CNY (около 700 USD) за версията с 12 GB/256 GB. 11 Pro+ започва от 5699 CNY (около 800 долара) за базовата версия 12 GB/256 GB Dark Knight, но предлага и ексклузивни прозрачни варианти – Transparent Silver Wing и Transparent Dark Knight – които разполагат с вградено LED осветление и могат да бъдат конфигурирани до зашеметяващите 24 GB/1 TB за 7699 CNY (около 1080 долара).