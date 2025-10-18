Новини
Китайци направиха смартфон с водно охлаждане и огромна батерия

18 Октомври, 2025 11:30 771 12

Дебют за RedMagic 11 Pro и 11 Pro+

Китайци направиха смартфон с водно охлаждане и огромна батерия - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Nubia пусна на китайския пазар флагманските геймърски модели RedMagic 11 Pro и 11 Pro+, и двете разполагащи с мощността на новия мобилен процесор Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Тези два гейминг титана споделят забележително еднакви спецификации, започващи с 6,85-инчов BOE X10 AMOLED дисплей с 1,5K резолюция, честота на опресняване от 144 Hz и предна камера под дисплея за истинско изживяване на цял екран. Отзивчивостта на докосването е подобрена от чип Synaptics, който позволява хипер-отзивчива честота на докосване от 3000 Hz и бутони, които регистрират входни сигнали при 520 Hz. Опитът се подсилва от комбинацията от внушителен чип Snapdragon и специалния гейминг чип R4 на компанията, съчетани с до 24 GB LPDDR5T RAM и 1 TB светкавично бързо UFS 4.1 Pro хранилище. Камерата също е идентична, с двойна конфигурация с висока разделителна способност от 50 MP на гърба и 16 MP сензор за селфи под дисплея.

Двата флагмана се различават по термичната си технология и стратегията за издръжливост. Докато и двата модела разполагат с необходимия активен вентилатор за охлаждане и камера с течен метал, топ моделът 11 Pro+ добавя пулсиращ воден охлаждащ двигател към арсенала си за превъзходно управление на топлината. Профилите на батериите и зареждането им също са обърнати за различни потребителски предпочитания. Стандартният 11 Pro разполага с по-голяма батерия от 8000 mAh, но се придържа към 80 W кабелно бързо зареждане. От друга страна, 11 Pro+ избира малко по-малка батерия от 7500 mAh, но ускорява скоростта на зареждане до 120 W кабелна поддръжка и въвежда 80 W безжично зареждане за допълнително удобство.

По отношение на стила и цената, 11 Pro се предлага в цветовете Dark Knight и Silver Winged War God, като цената започва от 4999 CNY (около 700 USD) за версията с 12 GB/256 GB. 11 Pro+ започва от 5699 CNY (около 800 долара) за базовата версия 12 GB/256 GB Dark Knight, но предлага и ексклузивни прозрачни варианти – Transparent Silver Wing и Transparent Dark Knight – които разполагат с вградено LED осветление и могат да бъдат конфигурирани до зашеметяващите 24 GB/1 TB за 7699 CNY (около 1080 долара).


  • 1 жзвсе

    7 2 Отговор
    Не става. В Плевен, Ловеч и Шумен няма да може да се използва, защото заради крадци ГЕРБ и другарчета дето искат да крадат с тях, още не са открили как да се докара водата до хората. Няма да има за охлаждане, мИрси.Слава Богу, крадците от ГЕРБ сега работят над формулата, как да откраднат всичките пари и да има и вода за пиене за хората. Като я открият тогава ни продаваите такива разработки.

    11:36 18.10.2025

  • 2 главната джамия и центъра ((((

    1 0 Отговор
    ::: после

    11:37 18.10.2025

  • 3 главната джамия и центъра ((((

    1 0 Отговор
    ::: без захари

    11:38 18.10.2025

  • 4 Театър "Сълза и смях"

    5 0 Отговор
    Очаквайте скоро, да могат да правят мусака...за другото,си намерете жена 😂

    11:39 18.10.2025

  • 5 главната джамия и центъра ((((

    0 0 Отговор
    Звъня на тия модерните номера от 0700

    11:45 18.10.2025

  • 6 В къщи имам побългарена версия за

    0 0 Отговор
    Ябълката, Cold 🥶 Packs във Фризера.
    Замразен Cold Pack + зарядното за външно зареждане + Ябълката.
    Работи безотказно и максимално бързо като студа от Cold 🥶 Pack преминава в зарядното и от там в Ябълката поддържайки постоянна работна температура докато Ябълката се зареди.
    Всъщност тук издавам персонална тайна.
    Но тъй като знам колко мизерни потребители има с външно зарядно и претоплени тел. с надпис: "Зареждането ще продължи когато температурата на Телефона се нормализира."

    Коментиран от #9

    11:51 18.10.2025

  • 7 Текънолооджия

    1 0 Отговор
    А,бе,може ли китайците да не направят смартфон с водно охлаждане и огромна батерия,ха ха...текънолооджия

    11:55 18.10.2025

  • 8 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    5 0 Отговор
    Китайци направиха смартфон с водно охлаждане и огромна батерия.

    Ние пък правим ТРОЕН чушкопек и имаме банани целогодишно !

    12:00 18.10.2025

  • 10 БАНко

    3 0 Отговор
    КОЙ НИ ПРИНУДИ ДА СИ УНИЩОЖИМ БЪЛГАРИЯ И ЖИВКОВОТО ВРЕМЕ ???

    12:23 18.10.2025

  • 11 вехтия

    0 0 Отговор
    ейпъл да кажат нещо по въпроса

    12:40 18.10.2025

  • 12 главната джамия и центъра ((((

    0 0 Отговор
    Ще сме там след банята сладур4етата :)

    12:43 18.10.2025