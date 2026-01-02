Новини
Създателите на ChatGPT разработват "умна" писалка

Създателите на ChatGPT разработват "умна" писалка

2 Януари, 2026 11:30 766 9

Очаква се стилусът да сканира околната среда в реално време

Създателите на ChatGPT разработват "умна" писалка - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

OpenAI е финализирала придобиването на тайнствената дизайнерска къща на Джони Айв, io, в сделка на стойност 6,5 милиарда долара. Този ход ефективно пренася творческата философия „LoveFrom” на бившия дизайнерски шеф на Apple под шапката на OpenAI, създавайки високотехнологично хардуерно подразделение, фокусирано върху това, което фирмата нарича „трета ядрена” архитектура.

Първият модел, който се планира да излезе от конвейера, е „контекстуално осведомен“ AI стилус. Въпреки че пълните спецификации остават под строго споразумение за неразкриване, запознати с индустрията предполагат, че това не е просто стилус, а високотехнологична джаджа, способна да обработва околната среда в реално време. Освен този флагмански инструмент за писане, OpenAI според информациите разработва „преносим“ аудио аксесоар, като част от продуктовата пътна карта с три модела.

В стратегически ход за изолиране на веригата си за доставки от геополитически конфликти, OpenAI премества производството на тези устройства извън традиционните центрове. Макар че Luxshare първоначално беше фаворит за договора за сглобяване, производствената линия сега се подготвя в заводите на Foxconn във Виетнам. Говори се дори за специализирана серия „Произведено в САЩ“ за вътрешния пазар, което отразява по-широката тенденция в индустрията към регионализирано производство. Залагайки на легендарното внимание на Айв към качеството и ергономичността, OpenAI се надява да предостави „качеството на изработката“ и емоционалната връзка, необходими, за да превърне третото основно устройство в постоянен елемент от инструментариума на потребителя.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Пеевски

    4 0 Отговор
    Поръчал съм цял тир-за честни избори

    11:32 02.01.2026

  • 2 КЛУБ НА АНОНИМНИТЕ БЕДНЯЦИ

    1 1 Отговор
    И НИЕ СИ ИМАМЕ ВСЕ ОЩЕ
    ПОСЛЕДНО Я ВИДЯХА НА 31.01.25/2350ч....

    11:33 02.01.2026

  • 3 Три пъти четох

    6 1 Отговор
    Нищо не разбрах

    Коментиран от #5

    11:34 02.01.2026

  • 4 Хипотетично

    3 1 Отговор
    AI стилус звучи иновативно по купешки казано почти ама досущ като ай сифилис.
    Клишета съчетани с термини за по-разбираем коментар. Да бъде дружина!

    11:41 02.01.2026

  • 5 3а е 6и таа работа

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Три пъти четох":

    👍🤣...сигурно, защото не си "контекстуално осведомен“

    11:42 02.01.2026

  • 6 Не,че нещо,ама...

    5 2 Отговор
    Текста, нещо като на президента Петър Стоянов речите...говори много,но не казва нищо

    11:43 02.01.2026

  • 7 Нещо ми намирисва на скрита реклама

    2 1 Отговор
    Текънолоооджия

    11:45 02.01.2026

  • 8 Камуфлажен бастун

    1 0 Отговор
    За военнослужещи в БГ от 1 януари, пускат ги във военните магазини...

    11:59 02.01.2026

  • 9 Научно технически прогрес

    0 0 Отговор
    Преди въвеждането на печатарската машина, великите учени и писатели са използвали перо от патица. С тази умна писалка" едва ли ще бъдат написани големи научни трудове и значими класически произведения, по скоро ще бъде използвана от авторки наподобяващи въпросната домашна птица.

    12:33 02.01.2026