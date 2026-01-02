Създателите на ChatGPT разработват "умна" писалка

OpenAI е финализирала придобиването на тайнствената дизайнерска къща на Джони Айв, io, в сделка на стойност 6,5 милиарда долара. Този ход ефективно пренася творческата философия „LoveFrom” на бившия дизайнерски шеф на Apple под шапката на OpenAI, създавайки високотехнологично хардуерно подразделение, фокусирано върху това, което фирмата нарича „трета ядрена” архитектура.

Първият модел, който се планира да излезе от конвейера, е „контекстуално осведомен“ AI стилус. Въпреки че пълните спецификации остават под строго споразумение за неразкриване, запознати с индустрията предполагат, че това не е просто стилус, а високотехнологична джаджа, способна да обработва околната среда в реално време. Освен този флагмански инструмент за писане, OpenAI според информациите разработва „преносим“ аудио аксесоар, като част от продуктовата пътна карта с три модела.

В стратегически ход за изолиране на веригата си за доставки от геополитически конфликти, OpenAI премества производството на тези устройства извън традиционните центрове. Макар че Luxshare първоначално беше фаворит за договора за сглобяване, производствената линия сега се подготвя в заводите на Foxconn във Виетнам. Говори се дори за специализирана серия „Произведено в САЩ“ за вътрешния пазар, което отразява по-широката тенденция в индустрията към регионализирано производство. Залагайки на легендарното внимание на Айв към качеството и ергономичността, OpenAI се надява да предостави „качеството на изработката“ и емоционалната връзка, необходими, за да превърне третото основно устройство в постоянен елемент от инструментариума на потребителя.