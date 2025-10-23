ЕС налага универсалното зарядно USB-C

Европейският съюз постави крайъгълен камък в регулацията на потребителската електроника с приемането на законодателство, което въвежда универсален стандарт за зареждане. От 2028 година производителите ще бъдат задължени да оборудват зарядните устройства и външните захранвания за широк спектър от устройства с разглобяеми USB-C кабели.

Мярката, обхващаща електроника с мощност до 240 W, е насочена към постигане на максимална съвместимост и екологичност, намалявайки електронните отпадъци и улеснявайки потребителите. В обхвата на новите правила попадат зарядни за игрови конзоли, монитори, рутери, телевизионни приемници и подложки за безжично зареждане.

Ключови Технически Изисквания

USB-C и Разглобяемост: Всяко външно захранване трябва да разполага с поне един USB-C порт и задължително разглобяем кабел.

Стандарт USB Power Delivery (USB-PD): Предаването на мощността трябва да следва протокола USB-PD, гарантирайки унифицирана комуникация.

Прозрачност при Мощността: Производителите са задължени да обозначават номиналната мощност директно върху захранването, порта и кабелите. Тази декларирана мощност трябва да бъде гарантирана, без колебания в напрежението по време на непрекъснато зареждане.

Идентификационен Знак: За да се улесни потребителският избор, съвместимите устройства ще бъдат маркирани със специално лого „Common Charger“.

Законът налага и строги изисквания за енергийна ефективност. Всички EPS с изходна мощност над 10 W трябва да демонстрират минимални показатели за ефективност при натоварване от 10% или по-високо.

Освен това, подложките за безжично зареждане трябва да намалят консумацията на енергия в режим на готовност. Техните захранвания трябва да бъдат външни, за да се насърчи повторната им употреба. Като допълнителна мярка, се въвежда задължително ниво на защита срещу смущения от пренапрежение.

Новите разпоредби обхващат както оригиналните зарядни, доставяни с устройствата, така и тези на трети страни. Изключенията са ограничени до специфични категории като непрекъсваеми захранвания (UPS), медицински изделия, някои видове играчки, електрически скутери/велосипеди, аварийно осветление и устройства за влажна среда.

Регулаторните органи изчисляват, че тези мерки, заедно с годишната продажба на около 400 милиона външни захранвания, ще доведат до спестяване на 1070 TWh електроенергия годишно до 2030 г., демонстрирайки значителен екологичен и икономически потенциал.