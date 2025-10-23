Новини
Технологии »
ЕС налага универсалното зарядно USB-C

ЕС налага универсалното зарядно USB-C

23 Октомври, 2025 16:00 569 9

  • usb-
  • type c-
  • ес

Новото законодателство цели съвместимост и екологичност, обхващайки широк спектър от електроника с мощност до 240 W

ЕС налага универсалното зарядно USB-C - 1
Снимка: Shutterstock
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Европейският съюз постави крайъгълен камък в регулацията на потребителската електроника с приемането на законодателство, което въвежда универсален стандарт за зареждане. От 2028 година производителите ще бъдат задължени да оборудват зарядните устройства и външните захранвания за широк спектър от устройства с разглобяеми USB-C кабели.

Мярката, обхващаща електроника с мощност до 240 W, е насочена към постигане на максимална съвместимост и екологичност, намалявайки електронните отпадъци и улеснявайки потребителите. В обхвата на новите правила попадат зарядни за игрови конзоли, монитори, рутери, телевизионни приемници и подложки за безжично зареждане.

Ключови Технически Изисквания

USB-C и Разглобяемост: Всяко външно захранване трябва да разполага с поне един USB-C порт и задължително разглобяем кабел.

Стандарт USB Power Delivery (USB-PD): Предаването на мощността трябва да следва протокола USB-PD, гарантирайки унифицирана комуникация.

Прозрачност при Мощността: Производителите са задължени да обозначават номиналната мощност директно върху захранването, порта и кабелите. Тази декларирана мощност трябва да бъде гарантирана, без колебания в напрежението по време на непрекъснато зареждане.

Идентификационен Знак: За да се улесни потребителският избор, съвместимите устройства ще бъдат маркирани със специално лого „Common Charger“.

Законът налага и строги изисквания за енергийна ефективност. Всички EPS с изходна мощност над 10 W трябва да демонстрират минимални показатели за ефективност при натоварване от 10% или по-високо.

Освен това, подложките за безжично зареждане трябва да намалят консумацията на енергия в режим на готовност. Техните захранвания трябва да бъдат външни, за да се насърчи повторната им употреба. Като допълнителна мярка, се въвежда задължително ниво на защита срещу смущения от пренапрежение.

Новите разпоредби обхващат както оригиналните зарядни, доставяни с устройствата, така и тези на трети страни. Изключенията са ограничени до специфични категории като непрекъсваеми захранвания (UPS), медицински изделия, някои видове играчки, електрически скутери/велосипеди, аварийно осветление и устройства за влажна среда.

Регулаторните органи изчисляват, че тези мерки, заедно с годишната продажба на около 400 милиона външни захранвания, ще доведат до спестяване на 1070 TWh електроенергия годишно до 2030 г., демонстрирайки значителен екологичен и икономически потенциал.


Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 то се е наложило вече само

    4 0 Отговор
    геюсъюза наложи капачките които ги бъркат в носа и третия пол

    16:03 23.10.2025

  • 2 Дориана

    2 0 Отговор
    ЕС вместо да мисли какви глупости да сътвори и какви санкции да наложи на Русия да помисли за собственото си оцеляване защото ЕС се разпада и времето ще го докаже.

    16:10 23.10.2025

  • 3 Умирам от смях

    2 0 Отговор
    Е ся вече евро-атлантизЪма окончателно спечели

    16:13 23.10.2025

  • 4 да БЛАГОДАРИМ НА

    1 0 Отговор
    МРЪСНИЦАТА ПРЪМОВА , ЧЕ - НАЙ ПОСЛЕ ТАЯ ГАД ПОСТИГНА СВОЯ УСПЕХ ! БРАВО НА ТОЯ БОКЛУК!

    Коментиран от #8

    16:20 23.10.2025

  • 5 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 0 Отговор
    Акумулаторни винтоверти и друга техника-
    БЕЗ АКУМУЛАТОРИ И БЕЗ ЗАРЯДНО❗
    Телефони без кабел и зарядно❗
    Електромобили без кабели за зареждане❗
    Какво следва ...🤔
    Телевизори без екраните ли 🤔

    Коментиран от #7

    16:21 23.10.2025

  • 6 ЕС СА

    1 0 Отговор
    ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКИМЪРШИ

    16:22 23.10.2025

  • 7 МОЖЕ ДА ОЧАКВАМЕ

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    ОТ ЕС ............. СВАТБИ БЕЗ У И !

    16:24 23.10.2025

  • 8 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "да БЛАГОДАРИМ НА":

    Мадам "Йес" заТри два реактора от АЕЦ❗
    Това, за зарядното,беше идея на сем. Паси❗

    16:25 23.10.2025

  • 9 Раки Джос

    0 0 Отговор
    и ще стане като вица с ракията: дайте ми едно 200 ватово? ми нямаме. как нямате ве, нали една стока, само различни етикети лепите? ми свършихме етикетите с 200.

    16:33 23.10.2025