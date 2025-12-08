Новини
Технологии »
ЕС налага глоба от 120 милиона евро на социалната мрежа на Мъск

ЕС налага глоба от 120 милиона евро на социалната мрежа на Мъск

8 Декември, 2025 12:16 694 12

  • twitter-
  • x-
  • социална мрежа-
  • платформа-
  • глоба-
  • ес-
  • ек

Причината е Закона за цифровите услуги

ЕС налага глоба от 120 милиона евро на социалната мрежа на Мъск - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Европейската комисия (ЕК) наложи първата си голяма санкция по знаковия Закон за цифровите услуги (DSA), като наложи на социалната медийна платформа X солена глоба от 120 милиона евро (около 140 милиона долара) след разследване, започнато през 2024 година. В решението се установява, че X е нарушила множество задължения за прозрачност и защита на потребителите съгласно DSA, което доведе до конфликт с ръководството на платформата.

ЕК постанови, че синята отметка на X, която понастоящем се получава предимно чрез плащане, а не чрез значима проверка на самоличността, представлява измамна практика, която нарушава правилата на DSA. Системата фалшиво подсказва, че даден акаунт е verificated, което затруднява потребителите да преценят автентичността му и ги излага на измами и фалшиви самоличности.

Хранилището за реклами на X не отговаря на изискваните стандарти за достъпност и прозрачност. ЕК отбеляза, че хранилището включва „дизайнерски характеристики и бариери за достъп, като прекомерни забавяния в обработката“, което подкопава неговата цел. В него липсват и критични данни – включително съдържанието, темата и юридическото лице, което плаща за рекламата – които са от жизненоважно значение за изследователите и гражданското общество, наблюдаващи измами и манипулативни кампании.

Платформата беше глобеба и за това, че не е изпълнила задължението си по DSA да предостави на правоимащите изследователи достъп до своите публични данни. ЕК посочи, че условията за ползване и процесите за достъп на X, които забраняват независим достъп чрез извличане на данни, налагат „ненужни бариери“, което ефективно подкопава изследванията на системните рискове в рамките на ЕС.

На X бяха дадени строги срокове за отстраняване на тези нарушения от 60 работни дни за изготвяне на подробни мерки за коригиране на проблема с подвеждащата синя отметка и 90 дни за представяне на всеобхватен план за действие за отстраняване на проблемите с хранилището за реклами и достъпа на изследователите до данни. След това ЕК ще разгледа този план, преди да издаде окончателно решение и график за изпълнение. Неспазването на решението може да доведе до по-нататъшни, потенциално по-големи, периодични наказателни плащания, които могат да достигнат до 6 % от глобалния годишен приход на компанията съгласно DSA.

След обявяването на глобата ръководството на X реагира предизвикателно, като някои служители обвиниха ЕК в политическа намеса. В драматично ескалиране на конфликта X деактивира рекламния акаунт на Европейската комисия на своята платформа, твърдейки, че ЕК е използвала пропуск в законодателството – ход, който сигнализира за предизвикателен път напред по отношение на спазването на регулаторните изисквания.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Атина Палада

    3 11 Отговор
    пожелавам му другата да е милиард

    12:18 08.12.2025

  • 2 Тръмпакис

    4 13 Отговор
    Бълха го охапала, тоя има над 400 милиарда долара. По добре да се забрани платформата му да оперира на територията на ЕС.

    Коментиран от #5

    12:19 08.12.2025

  • 3 Гост

    13 2 Отговор
    От Х направо са деактивирали рекламния акаунта на ЕК. Аз знам
    , че когато искаш да налагаш глоби, то първо трябва да си уредиш лостовете през който да ги събереш, защото иначе ще станеш за смях и ще загубиш всякаква тежест.

    12:27 08.12.2025

  • 4 ДрайвингПлежър

    16 3 Отговор
    Е па разбира се, че ще санкционират Х... чичо Мъск не им цепи басма на фашагите!
    Виж Зукърбъргчето цензурира яко и него не го пипат - златното им момче!

    12:28 08.12.2025

  • 5 ГанЧо

    13 0 Отговор

    До коментар #2 от "Тръмпакис":

    Стига глупости. Дай да пуснем пак желязна завеса? Трябва да се промени Европа. Малко ли загуби понесохме от проклетата война?

    12:29 08.12.2025

  • 6 Роден в НРБ

    7 3 Отговор
    Такава цензура и при Вълко Червенков нямаше

    12:35 08.12.2025

  • 7 Голям и мазен за НАТО,ЕС и САЩ и украйна

    9 2 Отговор
    Нямам търпение еврогейския коптор да се запали и изгори

    12:36 08.12.2025

  • 8 Малко

    1 7 Отговор
    Малко му е, още трябва.

    12:52 08.12.2025

  • 9 тези

    7 0 Отговор
    само се чудят от къде да изкрънкат някое евро, че да имат да си харчат за простотии.

    12:59 08.12.2025

  • 10 Трябват им милиарди

    5 0 Отговор
    Хахахююю за Украйна

    13:15 08.12.2025

  • 11 Тома

    3 0 Отговор
    След като Мъск каза че ЕС трябва да се закрие веднага го санкционираха

    13:38 08.12.2025

  • 12 ЕС кой ще иска да прави бизнес тук

    1 0 Отговор
    при измамните € понита. Аз му казах на Мъски да не прави и завод при нацистите но той не ме чу.Тромпета обаче ще ги напляска.

    13:38 08.12.2025