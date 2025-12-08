ЕС налага глоба от 120 милиона евро на социалната мрежа на Мъск

Европейската комисия (ЕК) наложи първата си голяма санкция по знаковия Закон за цифровите услуги (DSA), като наложи на социалната медийна платформа X солена глоба от 120 милиона евро (около 140 милиона долара) след разследване, започнато през 2024 година. В решението се установява, че X е нарушила множество задължения за прозрачност и защита на потребителите съгласно DSA, което доведе до конфликт с ръководството на платформата.

ЕК постанови, че синята отметка на X, която понастоящем се получава предимно чрез плащане, а не чрез значима проверка на самоличността, представлява измамна практика, която нарушава правилата на DSA. Системата фалшиво подсказва, че даден акаунт е verificated, което затруднява потребителите да преценят автентичността му и ги излага на измами и фалшиви самоличности.

Хранилището за реклами на X не отговаря на изискваните стандарти за достъпност и прозрачност. ЕК отбеляза, че хранилището включва „дизайнерски характеристики и бариери за достъп, като прекомерни забавяния в обработката“, което подкопава неговата цел. В него липсват и критични данни – включително съдържанието, темата и юридическото лице, което плаща за рекламата – които са от жизненоважно значение за изследователите и гражданското общество, наблюдаващи измами и манипулативни кампании.

Платформата беше глобеба и за това, че не е изпълнила задължението си по DSA да предостави на правоимащите изследователи достъп до своите публични данни. ЕК посочи, че условията за ползване и процесите за достъп на X, които забраняват независим достъп чрез извличане на данни, налагат „ненужни бариери“, което ефективно подкопава изследванията на системните рискове в рамките на ЕС.

На X бяха дадени строги срокове за отстраняване на тези нарушения от 60 работни дни за изготвяне на подробни мерки за коригиране на проблема с подвеждащата синя отметка и 90 дни за представяне на всеобхватен план за действие за отстраняване на проблемите с хранилището за реклами и достъпа на изследователите до данни. След това ЕК ще разгледа този план, преди да издаде окончателно решение и график за изпълнение. Неспазването на решението може да доведе до по-нататъшни, потенциално по-големи, периодични наказателни плащания, които могат да достигнат до 6 % от глобалния годишен приход на компанията съгласно DSA.

След обявяването на глобата ръководството на X реагира предизвикателно, като някои служители обвиниха ЕК в политическа намеса. В драматично ескалиране на конфликта X деактивира рекламния акаунт на Европейската комисия на своята платформа, твърдейки, че ЕК е използвала пропуск в законодателството – ход, който сигнализира за предизвикателен път напред по отношение на спазването на регулаторните изисквания.