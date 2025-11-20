Meta похарчи 10 години и 100 милиарда долара за метавселена, но тя все още не съществува

Десетилетие, сто милиарда долара и промяна на цялата корпоративна идентичност – това е равносметката на Meta Platforms в нейния грандиозен, но засега неуспешен опит да създаде следващата голяма компютърна платформа: метавселената. Историята на Марк Зукърбърг е като тази на инженерен екип, който е похарчил астрономически суми за разработка на хиперболиден двигател, но все още не може да го извади от гаража.

През последните десет години компанията инвестира повече от 100 милиарда долара във виртуална (VR) и добавена реалност (AR), за да построи виртуални светове, където потребителите ще могат да правят абсолютно всичко, превръщайки ги в наследника на съвременния интернет. Въпреки този колосален финансов ресурс, напредъкът е, меко казано, скромен.

Основният двигател на този скъп експеримент е страхът от зависимост. Още през 2015 година Зукърбърг очерта в своя вътрешна бележка стратегическата си визия: "В рамките на десет години VR и AR ще бъдат следващата голяма компютърна платформа след смартфоните. Ние сме уязвими в смартфоните, защото Google и Apple контролират мобилните платформи. Можем да променим това само като разработим централизирана платформа и приложения."

Иронията е, че днес, 10 години по-късно, тази стратегическа цел остава непостигната. Meta закъсня с осъзнаването на важността на смартфоните, което я направи заложник на правилата, диктувани от платформите iOS и Android. Сега компанията преследва с всички сили една платформа, която все още не е успяла да покори масовия потребител.

Подразделението Reality Labs, което отговаря за разработката на VR и AR, е истински "черен кладенец" за финансовите отчети на Meta. Анализаторите изчисляват, че инвестициите тук ще надхвърлят 100 милиарда долара до края на третото тримесечие на 2025 г. Тази многомилиардна авантюра стартира през 2014 г. с придобиването на Oculus VR за $3 милиарда.

Харчовете са чудовищни: от края на 2020 г. досега разходите достигат $83 милиарда, докато приходите за същия период са едва около $10 милиарда. За сравнение, рекламният бизнес на Meta генерира приблизително $50 милиарда само за едно тримесечие!

Основният продукт на компанията, шлемът Meta Quest, доминира на VR пазара и генерира по-голямата част от тези скромни приходи. Но макар игрите да остават най-печелившото VR приложение, те са нишов сегмент, отчитащ по-малко от 1% от приходите на глобалната гейминг индустрия. Дори най-новите шлемове Quest 3 и Quest 3S не успяха да повторят успеха на своите предшественици.

Положителният лъч в цялата картина е, че шлемовете Quest привличат предимно деца и тийнейджъри. Това е същата аудитория, която направи Roblox най-голямата платформа в метавселената, с близо 380 милиона потребители. За тях VR не е абстрактна концепция, а естествена среда за социализация. Meta възлага всичките си надежди на това по-младо поколение, което израства с очила и възприема виртуалните светове като даденост, надявайки се да успее там, където Horizon Worlds се провали.

Не всички милиарди отиват за VR. Повече от половината от инвестициите на Reality Labs са насочени към разработването на добавена реалност (AR). Зукърбърг оправдава това разпределение, твърдейки, че AR е най-голямото предизвикателство, но и областта с най-голям дългосрочен потенциал.

Прототипът Meta Orion е чиста демонстрация на авангардна технология, изискваща персонализирани AR чипове и нови вериги за доставки. Но истинският мост към масовия пазар може да се окажат интелигентните очила от партньорството с Ray-Ban. Тяхното търсене изненада дори Meta и отвори нова продуктова категория, която се смята за идеалната хардуерна платформа за ерата на изкуствения интелект. Тези очила, оборудвани с AI асистенти, ще бъдат междинният етап към пълноценните AR устройства.

Въпреки всички препятствия, едно не може да се отрече: без непрестанните усилия на Meta, днес нямаше да има потребителски VR пазар, а конкурентни продукти като Apple Vision Pro и Samsung Galaxy XR едва ли биха съществували.

Въпреки че две от трите си бизнес цели – освобождаване от Google и Apple, и постигане на рентабилност – остават далече, Meta наистина успя да се позиционира като лидер и иноватор в този сегмент. Времето ще покаже дали тази десетилетна и стомилиардна инвестиция най-накрая ще даде плодове.