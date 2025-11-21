Новини
Quick Share и AirDrop вече са съвместими

21 Ноември, 2025 12:33 555 0

За момента функцията е достъпна само за Pixel 10

Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Google постигна значителен пробив, като направи функцията Quick Share на Android съвместима с AirDrop на Apple. Най-накрая можете да прехвърляте файлове безпроблемно между Android устройство и iPhone, точно както ако споделяте между две устройства в една и съща екосистема. Уловката е, че към момента тази функция е достъпна само на новата серия смартфони Pixel 10, като Google ще разшири тази съвместимост и за други Android устройства, но засега тя е ексклузивна за Pixel 10.

Споделянето е предназначено да бъде лесно – просто използвайки Quick Share на Pixel 10, както обикновено, и устройството на Apple ще се появи. Google подчертава, че връзката е директна и peer-to-peer (не се маршрутизира през сървър), с мощни защитни мерки, тествани от независими експерти.

Важно е да се отбележи, че Google разработи тази оперативна съвместимост самостоятелно, без официално сътрудничество от Apple. Google заяви, че би приветствало възможността да работи с Apple, за да активира режима „Само контакти“ за AirDrop в бъдеще.


