Графичните ускорители на Nvidia са с едно поколение напред от цялата индустрия, включително от тези на Google

27 Ноември, 2025 12:28 779 0

  • nvidia-
  • чипове-
  • google

Това заяви непоклатимият цар на изкуствения интелект Дженсън Хуанг

Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Пазарът на изкуствения интелект е арена на жестока конкуренция, а всеки успех на един играч неизбежно предизвиква реакция от останалите. Новината, че Meta Platforms е готова да похарчи колосални суми за изчислителна мощ, базирана на собствените TPU чипове на Google, предизвика негативен отзвук върху цената на акциите на NVIDIA. Това принуди основателя и главен изпълнителен директор на компанията, Дженсън Хуанг, да излезе от мълчание с гръмко изявление.

Хуанг бе категоричен: NVIDIA е цяло поколение напред пред останалата индустрия.

В изявление в социалната мрежа X, Дженсън Хуанг не спести похвали за конкурента, но веднага постави NVIDIA на пиедестал: „Развълнувани сме от успеха на Google – те постигнаха голям напредък в областта на изкуствения интелект, но ние продължаваме да доставяме на Google… NVIDIA е с поколение напред в индустрията. Това е единствената платформа, която управлява който и да е модел с изкуствен интелект и го прави навсякъде, където се случват изчисленията“, подчерта той.

Ключовият момент в самоувереното твърдение на ръководителя е, че чиповете на NVIDIA остават несравнимо по-продуктивни и гъвкави от така наречените ASIC (Application-Specific Integrated Circuit) решения. ASIC са чипове, които са пригодени за по-специфични и ограничени задачи. Според Хуанг, продуктите на NVIDIA предлагат по-голяма производителност, гъвкавост и взаимозаменяемост в сравнение с ASIC. Именно в тази втора категория попадат и TPU ускорителите на Google.

Google по-рано отбеляза, че наблюдава нарастващо търсене както на собствените си чипове, така и на ускорителите на NVIDIA, като ще продължи да поддържа и двете платформи.

Дженсън Хуанг подчерта, че поддържа активен бизнес контакт с Демис Хасабис, изпълнителен директор на Google DeepMind. Двамата са се обединили около тезата, че използването на повече чипове и данни в сферата на изкуствения интелект позволява създаването на по-мощни езикови модели. Ръководството на NVIDIA е убедено, че този "ефект на мащабиране" ще помогне за трайно поддържане на търсенето на техните ускорители и готови системи, независимо от усилията на конкуренцията. С други думи, всички ще печелят, но NVIDIA ще си остане недосегаем лидер.


