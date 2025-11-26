Какво представлява новият ултратих боксер двигател на BYD

Китайският автомобилен гигант BYD отново доказа, че не просто следва тенденциите, а ги създава. С флагманския седан Yangwang U7, марката не само налага нови стандарти в сегмента на луксозните електрифицирани превозни средства, но и представя истински инженерно бижу. За първи път компанията хвърли светлина, при това буквално, върху вътрешната конструкция на своя нов хоризонтално противоположен 2.0T двигател – компонент, който се превръща в гръбнака на авангардната силова архитектура.

В наскоро публикуван анализ, озаглавен „Първият анализ на противоположния двигател BYD 2.0T“, професор Цю Минг от Шанхайския университет задълбочено разяснява защо този агрегат представлява фундаментален пробив за съвременните електрифицирани платформи и какво го прави абсолютен уникум на глобалния пазар. Това не е просто поредният ДВГ; това е високотехнологичен генератор, проектиран от нулата за свят, доминиран от електричеството.

Боксерната конфигурация на двигателя

Тя е известна още като „опозитен или хоризонтално противоположен“ или flat-engine – предлага набор от вродени, непоклатими предимства пред конвенционалните редови двигатели, особено когато става дума за интегрирането му в хибридни системи. Основната му сила се крие в изключително ниския профил. Този „плосък“ дизайн драстично намалява вертикалния габарит, което е от критично значение за монтаж в силно лимитираното пространство на предния отсек.

Подобна компактност е ключова за архитектурата YiSiFang на Yangwang U7, която разчита на феноменални характеристики като четири независими електрически мотора, завиване на място и функцията „рачешка походка“. При такава сложна конфигурация, за стандартен, обемист редови двигател просто няма физическо място без сериозни, дори неприемливи, компромиси в дизайна и функционалността. Ето защо BYD взеха решение да разработят първия в света сериен двигател с хоризонтално разположени цилиндри, който е специално конструиран да работи като генератор за електрическо превозно средство.

В Yangwang U7, този двигател е централен елемент от така наречената „шестядрена“ силова архитектура. Той работи ръка за ръка с генератора, два задвижващи мотора и два отделни мотора, управляващи шасито, формирайки единна, свръхефективна система. Основната му задача е да произвежда електрически ток за тяговата батерия и да захранва електромоторите, вместо да предава директно мощност към колелата.

От BYD с гордост изтъкват, че боксерното разположение е решило не само проблема с физическите размери, но и е довело до революционни показатели по отношение на акустичния комфорт и вибрациите

Самата природа на хоризонтално противоположния двигател осигурява естествено потискане на вибрациите: буталата се движат огледално симетрично едно срещу друго, анулирайки инерционните сили. Постигнатият резултат е изумителен: в режим на празен ход и при умерено натоварване, нивото на шум на този ДВГ е едва 1 децибел по-високо от шума на самите електромотори. С други думи, той е практически нечуваем за пътниците – нетипичен и красноречив резултат за автомобил, оборудван с двигател с вътрешно горене.

Инженерите са приложили редица високотехнологични решения, за да постигнат тази „експлозия от тишина“. Двигателят разполага със сух картер, специално проектирана циркулационна система за охлаждащата течност, иновативни решения за подобрение на шума, вибрациите и твърдостта (NVH), включително структура на крайните капаци по принципа „сандвич“ и двойна задвижваща верига. Всичко това е насочено към осигуряване на непоклатима надеждност и стабилна работа, дори и под най-високо натоварване.

Макар основната му роля да е генераторна, двигателят предлага и функционална гъвкавост

При специфични условия на шофиране, той може да се включи директно, задвижвайки задния мост и подпомагайки електромоторите за още по-добра динамика. Благодарение на тази схема, общата мощност на задвижващата система достига забележителните 272 к.с. и 380 Нм въртящ момент. Това позиционира Yangwang U7 като един от най-впечатляващите седани в класа на електрифицираните модели, където ДВГ изпълнява помощна, но стратегически важна роля.

В хибридните архитектури, тази умна схема дава възможност за изключително прецизен контрол върху енергийната консумация. Двигателят може да модулира изходната си мощност в зависимост от нивото на заряд на батерията, оптимизирайки ефективността на цялата система според моментните нужди на шофиране. BYD не крият: това решение ще формира основата на бъдещите поколения електрифицирани модели на марката, демонстрирайки едно от най-високите нива на инженерингова интеграция между ДВГ и електрически технологии, което пазарът някога е виждал.