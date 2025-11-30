Новини
Какво е rear-axle steering и как тази система променя шофирането

30 Ноември, 2025 11:20 859 6

От лесно паркиране в града до стабилност при висока скорост

Какво е rear-axle steering и как тази система променя шофирането - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Rear-Axle Steering и онова скрито инженерно бижу, което прави дори най-големите и луксозни лимузини да се усещат пъргави като градски хечбек, а спортните купета – да залепват за асфалта по начин, достоен за писта. В свят, доминиран от електрификация и автономно шофиране, тази хитра система, позволяваща на задните колела да завиват, често остава в сянка, но нейното влияние върху динамиката и функционалността е просто революционно. Тя е един от най-впечатляващите технологични козове в арсенала на германски марки като Porsche, Mercedes-Benz и Audi, но се използва и от французи и японци.

Принципът на действие е гениално прост, но изпълнението му изисква прецизна инженерна мисъл. Системата работи по два основни начина в зависимост от скоростта на автомобила. При ниски скорости (обикновено под 60 км/ч), задните колела завиват в противоположна посока на предните. Резултатът? Фантастично намаляване на радиуса на завиване. Това не е просто подобрение; това е като да скъсиш междуосието на колата с половин метър! Паркирането в тесни градски улички или маневрирането в многоетажен паркинг се превръща от досадна задача в лека и бърза игра. Почувствахте ли някога облекчение, докато въртите волана почти без усилия? Е, благодарение на тази технология ефектът е видим веднага.

Истинската магия обаче настъпва при високи скорости

Когато километражът прехвърли определен праг, задните колела преминават към завиване в същата посока като предните, макар и с минимален ъгъл – обикновено до 3 градуса. Това на пръв поглед незначително движение има огромен ефект върху стабилността. При бърза смяна на лентата или вземане на магистрални завои, колата вече не реагира с онова леко "замятане" на задницата. Вместо това, целият автомобил се движи като единен блок, усещането е за изключителна увереност и контрол. По този начин, Rear-Axle Steering служи не само за комфорт и маневреност, но и като важен елемент за активна безопасност, подобрявайки поведението на шасито в критични ситуации.

Предимствата на тази система са очевидни и многопластови. За луксозните седани и големите SUV модели, тя е абсолютна необходимост, която заличава усещането за габарити. Помислете само за една BMW Серия 7 или S-класа – те се усещат неочаквано спортни и пъргави. За спортните автомобили като Porsche 911 пък това е финалният щрих, който подобрява вече перфектното поведение в завой, позволявайки по-висока скорост на преминаване и по-прецизно насочване. Инвестицията в автомобил с тази технология е инвестиция в по-динамично, по-безопасно и по-комфортно шофиране, което идва и на съответната цена


