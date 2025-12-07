Китайската компания Hantek постигна истински пробив, представяйки първата в света изцяло алуминиева автомобилна рама, излята под ниско налягане, която е предназначена за мащабен SUV. Този инженерен шедьовър е заложен в сърцето на флагманския електрически звяр – BYD Yangwang U8L, чийто официален дебют се очаква през есента на 2025 година. Иновацията беше презентирана с фанфари на 2 декември по време на Конференцията за индустриални и технологични иновации в провинция Хубей, подчертавайки стратегическото ѝ значение за индустриалния сектор на Китай.

Инженерите на Hantek не просто разшириха, а буквално разрушиха границите на традиционните производствени методи за мащабни тънкостенни конструкции. Рамата, предназначена за Yangwang U8L, може да се похвали с колосална проекционна площ от 4,2 квадратни метра и впечатляващ диапазон на дебелина на стените – от едва 4 мм до внушителните 50 мм. Това съотношение от над 12:1 преди се считаше за непостижима мисия в индустриалното леене. Причината? Изключително трудното контролиране на различното темпо на кристализация на метала в части с толкова драстично варираща дебелина. Според Hantek, никой друг производител в света досега не е демонстрирал успешното леене на толкова сложна, масивна и с екстремни параметри рама.

Традиционните алуминиеви шасита, които познаваме от SUV-овете и пикапите, представляват конгломерат от десетки компоненти, които се съединяват чрез заваряване, нитоване или пресоване. Всяка една от тези връзки е потенциална ахилесова пета в конструкцията, усложнява производството и, което е още по-важно, намалява общата твърдост. Решението на Hantek, изковано в едно цяло, елегантно елиминира всички тези проблеми. Интегрираната, безфугова структура осигурява драматично увеличение на торсионната твърдост, равномерното разпределение на ударните натоварвания и общата структурна цялост. Компанията акцентира, че специално разработената алуминиева сплав и усъвършенстваната термична обработка гарантират оптимален баланс между висока здравина, еластичност при удар и дългосрочна издръжливост.

Тази новаторска рама намира своето достойно място в BYD Yangwang U8L – ултралуксозен електрически SUV в пълен размер, чиято цена започва от 1,28 милиона юана. Това е автомобил, който буквално взривява представите за мощност и лукс. Базиран на иновативната платформа e4 (Yisifang), U8L комбинира 2,0-литров турбодвигател с четири независими електромотора и батерия Blade с капацитет 55,53 kWh. Общата мощност на тази силова симфония достига 880 kW (1180 к.с.), а максималният въртящ момент удря респектиращите 1520 Nm. С електрически пробег от 200 км и общ пробег до 1160 км, и с поддръжка на 13 различни режима на шофиране, това е тежка артилерия. Автомобилът е оборудван и с ултрамодерната система за подпомагане на водача „God's Eye“, която разчита на лидар, радар и инфрачервени сензори.

Интериорът на Yangwang U8L е пътуване в света на висшия лукс. Предлага шест отделни седалки, втори ред в бизнес класа, множество хай-тек екрани, панорамен покрив, вграден хладилник, аудио система Naim с 32 високоговорителя и 14 въздушни възглавници. Нивото на шум в купето е невероятно ниско – едва 64,6 dB при скорост от 120 км/ч.

По време на конференцията, представителите на Yangtze River Industry Group изрично подчертаха, че технологията за леене под ниско налягане на Hantek не е просто постижение на една компания, а критична стъпка напред за цялата китайска машиностроителна индустрия. Тя може да промени парадигмата при създаването на рамки за големи превозни средства в бъдеще, позволявайки на производителите да се откажат от тромавите многокомпонентни конструкции. С вече сключени партньорства с ключови китайски гиганти като BYD, Nio, FAW Hongqi и Dongfeng Lantu, можем основателно да очакваме, че тази футуристична технология скоро ще навлезе и в други модели, поставяйки нов златен стандарт в автомобилното инженерство.