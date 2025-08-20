Три прости стъпки за перфектно успоредно паркиране

Паралелното паркиране е кошмар за много шофьори, особено в тесните градски улици. Дори най-опитните водачи понякога се затрудняват, а начинаещите често избягват подобни места. Но има един лесен и ефектен трик, който превръща това предизвикателство в рутинна задача, достойна за професионалист.
За да паркирате перфектно успоредно, без да се притеснявате, трябва само да следвате тези три прости стъпки:
Подравнете се с предния автомобил: Застанете успоредно до автомобила, зад който искате да паркирате. Уверете се, че задната ви броня е на една линия със задната броня на другия автомобил. Разстоянието между двата автомобила трябва да бъде около 50-60 см. Това е идеалната отправна точка.
Започнете да завивате: Завъртете волана напълно надясно (ако паркирате от дясната страна на улицата) и започнете да се движите бавно назад. В този момент следете лявото огледало. Продължете да се движите, докато в огледалото не видите целия преден фар на автомобила, зад който паркирате.
Подравнете колелата и завъртете наляво: Спрете. Изправете волана, като завъртите колелата право. Движете се бавно назад, докато предната част на вашия автомобил не премине задната част на паркирания автомобил. В този момент завъртете волана напълно наляво. Продължете да се движите назад, докато не се позиционирате успоредно на тротоара.
След като паркирате, можете да направите малки корекции, за да изравните разстоянието между автомобила ви и тези пред и зад вас.
Този метод премахва нуждата от сложни изчисления и визуални преценки, които често водят до грешки. С малко практика ще се научите да паркирате паралелно бързо и уверено, впечатлявайки околните с лекотата, с която се справяте с една от най-трудните шофьорски задачи.
1 Блондинка
Коментиран от #5
10:32 20.08.2025
2 ъъъъ
Как се вижда в огледалото за ЗАДНО виждане ПРЕДНИЯ фар на автомобила..... ЗАД който паркирам? Хем паркирам ЗАД него, хем му виждам ПРЕДНИЯ фар, че и в огледалото си.
Коментиран от #6
10:36 20.08.2025
3 Дудов
10:44 20.08.2025
4 Изглежда
10:44 20.08.2025
5 карчи
До коментар #1 от "Блондинка":Това се нарича "френско паркиране", масов спорт практикуван от вдички в Париж и др. големи градове😅
10:44 20.08.2025
6 Ами...
До коментар #2 от "ъъъъ":Не гледате в огледалото за задно виждане, а в страничното огледало, ляво или дясно, зависи в лява или дясна част на пътя паркирате.
Коментиран от #8
10:52 20.08.2025
7 Гост
Коментиран от #11
11:05 20.08.2025
8 ъъъъ
До коментар #6 от "Ами...":"ПРЕДНИЯ фар на автомобила..... ЗАД който паркирам?"
Коментиран от #12
11:07 20.08.2025
9 Сър Мастър Бейтс
11:09 20.08.2025
10 ха ха ха
сите огледала са за задно виждане.
Коментиран от #13, #14
11:10 20.08.2025
11 ПРАВИЛНО
До коментар #7 от "Гост":Колега, Трябваше кратко и точно както описахте, вие да го публикувате във факти...
Автора на статията явно още се учи , кое как .... има още много да се учи, а не първо да пише.
11:16 20.08.2025
12 Ф-16 ,от 1976 г.
До коментар #8 от "ъъъъ":Правилното е ФАРА НА КОЛАТА,,"ПРЕД",КОЙТО ПАРКИРАТЕ..
11:32 20.08.2025
13 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #10 от "ха ха ха":Смехът ти не показва знание, но това си е твой проблем🚘
Страничните огледала показват изглед СТРАНИЧНО в ляво или в дясно до и зад Вашия автомобил❕ А огледалото за задно виждане е ВЪТРЕ В АВТОМОБИЛА и ти показва изглед непосредствено ЗАД автомобила❕
11:47 20.08.2025
14 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #10 от "ха ха ха":Пробвай в огледалото за ЗАДНО виждане в купето да видиш страничната външна част на левите или десните си врати🚘
ХА🤣 ХА🤣 ХА🤣
11:51 20.08.2025
15 Ко речи?
1. Застава се на около 2 педи от съседната кола.
2. Краят на задната врата (колоната) се изравнява с бронята на съседната кола,.
3. Пълен ляв и движение, докато не видите цялата предница на колата отзад (и двата фара).
4. Пълен десен и сте готови.
Бонус - паралелно паркиране.
1. Движите се около две педи от колите.
2. Като намерите място спирате, когато съвсем леко подминете средата му.
3. Пълен ляв (ако мястото е от дясната Ви страна) и движение напред, докато не стигнете предния обект - обикновено до 1,5 метра напред.
4. Пълен десен и движение назад. Следите разстоянията отляво и отдясно в страничните огледала.
11:54 20.08.2025
16 ОСО
- а сега слез да видиш какво направи....
11:58 20.08.2025
17 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
Това как сте си настроили огледалата, колко дълъг е Вашият автомобил, какъв е максималният ъгъл на завиване на предницата Ви правят всичко написано просто популярно четиво❗
А за фаровете на кой автомобил вижда Радо ...
няма смисъл да се спирам🤣🚘
11:58 20.08.2025