Три прости стъпки за перфектно успоредно паркиране

20 Август, 2025 10:22

Как да паркираме като професионалисти

Три прости стъпки за перфектно успоредно паркиране - 1
Радослав Славчев

Паралелното паркиране е кошмар за много шофьори, особено в тесните градски улици. Дори най-опитните водачи понякога се затрудняват, а начинаещите често избягват подобни места. Но има един лесен и ефектен трик, който превръща това предизвикателство в рутинна задача, достойна за професионалист.

За да паркирате перфектно успоредно, без да се притеснявате, трябва само да следвате тези три прости стъпки:

Подравнете се с предния автомобил: Застанете успоредно до автомобила, зад който искате да паркирате. Уверете се, че задната ви броня е на една линия със задната броня на другия автомобил. Разстоянието между двата автомобила трябва да бъде около 50-60 см. Това е идеалната отправна точка.

Започнете да завивате: Завъртете волана напълно надясно (ако паркирате от дясната страна на улицата) и започнете да се движите бавно назад. В този момент следете лявото огледало. Продължете да се движите, докато в огледалото не видите целия преден фар на автомобила, зад който паркирате.

Подравнете колелата и завъртете наляво: Спрете. Изправете волана, като завъртите колелата право. Движете се бавно назад, докато предната част на вашия автомобил не премине задната част на паркирания автомобил. В този момент завъртете волана напълно наляво. Продължете да се движите назад, докато не се позиционирате успоредно на тротоара.

След като паркирате, можете да направите малки корекции, за да изравните разстоянието между автомобила ви и тези пред и зад вас.

Този метод премахва нуждата от сложни изчисления и визуални преценки, които често водят до грешки. С малко практика ще се научите да паркирате паралелно бързо и уверено, впечатлявайки околните с лекотата, с която се справяте с една от най-трудните шофьорски задачи.


  • 1 Блондинка

    17 2 Отговор
    Аз правя същото но със затворени очи дори . Като чуя - ПРАС - значи съм стигнала колата отзад, а като чуя второто ПРАС - значи тази отпреде. После леко назад е перфектно.

    Коментиран от #5

    10:32 20.08.2025

  • 2 ъъъъ

    23 2 Отговор
    "Продължете да се движите, докато в огледалото не видите целия преден фар на автомобила, зад който паркирате."
    Как се вижда в огледалото за ЗАДНО виждане ПРЕДНИЯ фар на автомобила..... ЗАД който паркирам? Хем паркирам ЗАД него, хем му виждам ПРЕДНИЯ фар, че и в огледалото си.

    Коментиран от #6

    10:36 20.08.2025

  • 3 Дудов

    21 0 Отговор
    От обясвенията на Радослав Славчев ми става ясво че се нуждае от поне 2-3 часа уроци по паркиране.

    10:44 20.08.2025

  • 4 Изглежда

    14 0 Отговор
    Лесно, ще опитам вашия начин. А после само бият ли, или и еб.. защото аз не съм блондинка и за мен ще е шокиращо?

    10:44 20.08.2025

  • 5 карчи

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "Блондинка":

    Това се нарича "френско паркиране", масов спорт практикуван от вдички в Париж и др. големи градове😅

    10:44 20.08.2025

  • 6 Ами...

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "ъъъъ":

    Не гледате в огледалото за задно виждане, а в страничното огледало, ляво или дясно, зависи в лява или дясна част на пътя паркирате.

    Коментиран от #8

    10:52 20.08.2025

  • 7 Гост

    9 0 Отговор
    Почти точно, ама почти! Завиването след спиране когато сте се изравнили с бронята на първия автомобил започва когато вашата С колона или задна гума е на нивото на бронята му. Във Страничното ляво огледало трябва да се появи Десния фар на колата зад вас, или по просто, цялата и муцуна, след това изправяте волана, започва дважение отново назад докато на нивото на дясното ви Странично огледало не се появи Заден ляв стоп на първата кола! Следва пълен ляв и сте позиционирани! Работи всеки път, като най важното нещо е първото позициониране, успоредното, винаги между 0.5 до макс 1 метър, макс! Аре!

    Коментиран от #11

    11:05 20.08.2025

  • 8 ъъъъ

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Ами...":

    "ПРЕДНИЯ фар на автомобила..... ЗАД който паркирам?"

    Коментиран от #12

    11:07 20.08.2025

  • 9 Сър Мастър Бейтс

    1 0 Отговор
    Всичко добре до частта "Движете се бавно назад, докато предната част на вашия автомобил не премине задната част на паркирания автомобил." Това направиш ли го, със сигурност удряш бордюра. Въртенето наляво трябва да започне 2 идеи по-рано.

    11:09 20.08.2025

  • 10 ха ха ха

    6 1 Отговор
    Със страничното огледало гледам какво се случва няколко метра пред мене, така ли?
    сите огледала са за задно виждане.

    Коментиран от #13, #14

    11:10 20.08.2025

  • 11 ПРАВИЛНО

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "Гост":

    Колега, Трябваше кратко и точно както описахте, вие да го публикувате във факти...
    Автора на статията явно още се учи , кое как .... има още много да се учи, а не първо да пише.

    11:16 20.08.2025

  • 12 Ф-16 ,от 1976 г.

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "ъъъъ":

    Правилното е ФАРА НА КОЛАТА,,"ПРЕД",КОЙТО ПАРКИРАТЕ..

    11:32 20.08.2025

  • 13 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "ха ха ха":

    Смехът ти не показва знание, но това си е твой проблем🚘
    Страничните огледала показват изглед СТРАНИЧНО в ляво или в дясно до и зад Вашия автомобил❕ А огледалото за задно виждане е ВЪТРЕ В АВТОМОБИЛА и ти показва изглед непосредствено ЗАД автомобила❕

    11:47 20.08.2025

  • 14 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "ха ха ха":

    Пробвай в огледалото за ЗАДНО виждане в купето да видиш страничната външна част на левите или десните си врати🚘
    ХА🤣 ХА🤣 ХА🤣

    11:51 20.08.2025

  • 15 Ко речи?

    0 0 Отговор
    Така, кратко и ясно:
    1. Застава се на около 2 педи от съседната кола.
    2. Краят на задната врата (колоната) се изравнява с бронята на съседната кола,.
    3. Пълен ляв и движение, докато не видите цялата предница на колата отзад (и двата фара).
    4. Пълен десен и сте готови.

    Бонус - паралелно паркиране.
    1. Движите се около две педи от колите.
    2. Като намерите място спирате, когато съвсем леко подминете средата му.
    3. Пълен ляв (ако мястото е от дясната Ви страна) и движение напред, докато не стигнете предния обект - обикновено до 1,5 метра напред.
    4. Пълен десен и движение назад. Следите разстоянията отляво и отдясно в страничните огледала.

    11:54 20.08.2025

  • 16 ОСО

    0 0 Отговор
    - дай,дай .....

    - а сега слез да видиш какво направи....

    11:58 20.08.2025

  • 17 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 0 Отговор
    Самата статия е само любопитна информа❕
    Това как сте си настроили огледалата, колко дълъг е Вашият автомобил, какъв е максималният ъгъл на завиване на предницата Ви правят всичко написано просто популярно четиво❗
    А за фаровете на кой автомобил вижда Радо ...
    няма смисъл да се спирам🤣🚘

    11:58 20.08.2025