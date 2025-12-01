Новини
Технологии »
Shoei представя "умна" каска с хед-ъп дисплей

Shoei представя "умна" каска с хед-ъп дисплей

1 Декември, 2025 10:59 536 0

  • shoei-
  • каска-
  • дисплей-
  • технология

Производителят твърди, че тя подобрява безопасността

Shoei представя "умна" каска с хед-ъп дисплей - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Мотоциклетната индустрия прави гигантски скок в бъдещето с представянето на каската Shoei GT-Air 3 Smart, резултат от новаторското сътрудничество с френския специалист по AR EyeLights. GT-Air 3 Smart е първата в света каска от висок клас за туристически мотоциклети, която разполага с напълно интегриран дисплей с разширена реалност (HUD), превръщайки мотоциклетиста в реална версия на Тони Старк.

Усъвършенстваната система, която използва нано-OLED проектор на базата на Sony OLEDoS, излъчва важни данни за карането директно в зрителното поле на мотоциклетиста, като информацията изглежда сякаш плава на около 3 метра пред него. Това разположение и изключителната яркост на дисплея (до 3000 нита) са ключови иновации, предназначени да гарантират, че HUD остава напълно четлив дори при пряка, силна слънчева светлина, като решава постоянния проблем с видимостта, който тормозеше по-ранните системи.

Прожектираните данни включват скорост в реално време и навигационни указания с GPS точност. входящи повиквания и предупреждения, предупреждения за камери за скорост и други.

Shoei представя "умна" каска с хед-ъп дисплей

EyeLights подкрепя своята технология с твърдение за безопасност, че необходимостта мотоциклетистите да поглеждат надолу към таблото или телефона си се елиминира, а интегрираният HUD може да подобри времето за реакция с до 32%.

Shoei представя "умна" каска с хед-ъп дисплей

Освен визьора, GT-Air 3 Smart разполага с напълно скрита аудио и комуникационна система Sonix R1, включваща HD високоговорители и микрофон с активно шумопотискане. Универсалната интерком система се отличава с неограничен обхват и потребители чрез клетъчна свързаност с резервен офлайн режим. Всичко, от 10-часовата батерия до кабелите, е скрито в корпуса, за да се запази аеродинамичния профил на GT-Air 3.

Достъпна за предварителна поръчка на цена 1199 долара – почти двойно по-скъпа от стандартния GT-Air 3 – доставките са планирани да започнат през юни следващата година.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ