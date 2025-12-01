Shoei представя "умна" каска с хед-ъп дисплей

Мотоциклетната индустрия прави гигантски скок в бъдещето с представянето на каската Shoei GT-Air 3 Smart, резултат от новаторското сътрудничество с френския специалист по AR EyeLights. GT-Air 3 Smart е първата в света каска от висок клас за туристически мотоциклети, която разполага с напълно интегриран дисплей с разширена реалност (HUD), превръщайки мотоциклетиста в реална версия на Тони Старк.

Усъвършенстваната система, която използва нано-OLED проектор на базата на Sony OLEDoS, излъчва важни данни за карането директно в зрителното поле на мотоциклетиста, като информацията изглежда сякаш плава на около 3 метра пред него. Това разположение и изключителната яркост на дисплея (до 3000 нита) са ключови иновации, предназначени да гарантират, че HUD остава напълно четлив дори при пряка, силна слънчева светлина, като решава постоянния проблем с видимостта, който тормозеше по-ранните системи.

Прожектираните данни включват скорост в реално време и навигационни указания с GPS точност. входящи повиквания и предупреждения, предупреждения за камери за скорост и други.

EyeLights подкрепя своята технология с твърдение за безопасност, че необходимостта мотоциклетистите да поглеждат надолу към таблото или телефона си се елиминира, а интегрираният HUD може да подобри времето за реакция с до 32%.

Освен визьора, GT-Air 3 Smart разполага с напълно скрита аудио и комуникационна система Sonix R1, включваща HD високоговорители и микрофон с активно шумопотискане. Универсалната интерком система се отличава с неограничен обхват и потребители чрез клетъчна свързаност с резервен офлайн режим. Всичко, от 10-часовата батерия до кабелите, е скрито в корпуса, за да се запази аеродинамичния профил на GT-Air 3.

Достъпна за предварителна поръчка на цена 1199 долара – почти двойно по-скъпа от стандартния GT-Air 3 – доставките са планирани да започнат през юни следващата година.