Тактилен дисплей връща физическите бутони директно на екрана

Учени от Калифорнийския университет в Санта Барбара са напът да преобърнат представите ни за интерактивност, особено в автомобилните интерфейси. Те разработиха революционна технология за 3D дисплеи, чиито изображения вече не само могат да се видят, но и физически да се усетят, сякаш натискате реален, изпъкнал бутон. Тази иновация може да сложи окончателен край на неудобните, плоски сензорни екрани в модерните автомобили.

Според статия, публикувана в престижното списание Science Robotics, тайната се крие в т.нар. „оптотактилни повърхности“. Те са изградени от пиксели с размер от едва няколко милиметра. Гениалното е, че тези пиксели, при краткотрайно осветяване от светлина, моментално се издигат, формирайки осезаеми, физически издатини.

Идеята се ражда през 2021 година, когато професор Йон Висел си задава фундаменталния въпрос: може ли светлината, която формира визуалното изображение, едновременно да предизвика механична реакция, достатъчно силна за тактилно възприятие? След година на моделиране, екипът, воден от изследователя Макс Линандер, създава първия работещ прототип, който, активиран от лазерни импулси, произвежда отчетлив тактилен отговор при допир.

Всеки пиксел е архитектурен шедьовър, съдържащ малка въздушна кухина, покрита с тънка мембрана и окачен графитен филм. Когато лазерният лъч го удари, филмът поглъща радиацията и нагрява въздуха почти мигновено. Въздухът се разширява и избутва повърхността навън с до един милиметър – напълно достатъчно, за да бъде отчетен от върховете на човешките пръсти.

Най-впечатляващото е, че учените са създали тактилен дисплей без вътрешно окабеляване. Един-единствен лазерен лъч едновременно захранва и контролира пикселите, като последователно сканира повърхността и формира динамични визуални и тактилни модели. Новият масив съдържа над 1500 пиксела и демонстрира скорост на реакция от 2 до 100 милисекунди – комбинация от плътност, скорост и обратна връзка, недостижима за предишните поколения тактилни дисплеи.

Според Tom's Hardware, технологията е лесно мащабируема благодарение на оптичната система за адресиране и може да използва същите компактни сканиращи лазери, които се прилагат в съвременните проектори. Именно тук се крие огромният потенциал за автомобилната индустрия. Ключовото приложение е в интерфейсите на автомобилите, които ще могат да имитират физически бутони, превключватели и плъзгачи върху централния сензорен екран.

Това означава, че водачът ще може да усети и напипа контролите за климатика, мултимедията или навигацията без да отклонява поглед от пътя – критичен фактор за безопасността. Докато работата все още е на ниво прототип, тя дава ясна индикация за осъществимостта на създаването на тактилни дисплеи, които предоставят информация под формата на динамични 3D модели, достъпни както визуално, така и осезаемо.