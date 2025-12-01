HMD пусна специален смартфон за деца

Human Mobile Devices (HMD) разширява фокуса си върху технологиите, подходящи за различни възрасти, като си сътрудничи с норвежкия пазарен лидер Xplora за разработването на XploraOne by HMD, нов хибриден мобилен телефон, създаден специално с оглед на удобството и безопасността за децата. XploraOne е позициониран като контролиран увод в мобилната свързаност и разполага с компактен сензорен екран, камера за селфита и специален бутон на предната страна, както и с една камера и LED светкавица на задната страна. Важно е, че дизайнът включва основни физически контроли като бутон за включване и регулиране на звука, физически слот за SIM карта и 3,5-милиметров жак за слушалки.

Основната идентичност на устройството се определя от софтуерните му ограничения, които се възползват от опита на Xplora в предоставянето на безопасна цифрова платформа. Телефонът може да се използва за провеждане и приемане на разговори, както и за изпращане на текстови и гласови съобщения, което гарантира, че децата могат да поддържат връзка с одобрени контакти.

Той разполага с разширени родителски контроли и се доставя специално без приложения на трети страни, уеб браузъри или приложения за социални медии, което елиминира основните източници на риск и разсейване за по-младите потребители. HMD и Xplora се очаква скоро да публикуват пълните технически спецификации и ценови подробности за устройството, позиционирайки го като отговорна опция за родители, които търсят спокойствие.