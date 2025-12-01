Новини
Технологии »
HMD пусна специален смартфон за деца

HMD пусна специален смартфон за деца

1 Декември, 2025 16:23 392 1

  • hmd-
  • xplora-
  • xplora one

Устройството е разработено заедно с Xplora

HMD пусна специален смартфон за деца - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Human Mobile Devices (HMD) разширява фокуса си върху технологиите, подходящи за различни възрасти, като си сътрудничи с норвежкия пазарен лидер Xplora за разработването на XploraOne by HMD, нов хибриден мобилен телефон, създаден специално с оглед на удобството и безопасността за децата. XploraOne е позициониран като контролиран увод в мобилната свързаност и разполага с компактен сензорен екран, камера за селфита и специален бутон на предната страна, както и с една камера и LED светкавица на задната страна. Важно е, че дизайнът включва основни физически контроли като бутон за включване и регулиране на звука, физически слот за SIM карта и 3,5-милиметров жак за слушалки.

HMD пусна специален смартфон за деца

Основната идентичност на устройството се определя от софтуерните му ограничения, които се възползват от опита на Xplora в предоставянето на безопасна цифрова платформа. Телефонът може да се използва за провеждане и приемане на разговори, както и за изпращане на текстови и гласови съобщения, което гарантира, че децата могат да поддържат връзка с одобрени контакти.

HMD пусна специален смартфон за деца

Той разполага с разширени родителски контроли и се доставя специално без приложения на трети страни, уеб браузъри или приложения за социални медии, което елиминира основните източници на риск и разсейване за по-младите потребители. HMD и Xplora се очаква скоро да публикуват пълните технически спецификации и ценови подробности за устройството, позиционирайки го като отговорна опция за родители, които търсят спокойствие.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Роден в НРБ

    1 0 Отговор
    Май е само за негърчета. Вижте рекламата

    16:30 01.12.2025