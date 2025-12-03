Новини
Технологии »
HMD представи изключително опростени телефони с копчета

HMD представи изключително опростени телефони с копчета

3 Декември, 2025 16:48 899 6

  • hmd-
  • телеофни-
  • копчета

Триото не разполага дори с 4G свързаност

HMD представи изключително опростени телефони с копчета - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

HMD, марката, която се отличава с ултра-базови устройства, представи ново трио от функционални телефони – HMD 100, 101 и 102 – които всъщност намаляват набора от функции дори повече от наскоро обявените им 4G събратя. Новата серия, потвърдена от главния изпълнителен директор Жан-Франсоа Барил, е с отличителен дизайн, но намалява технологията за истинско минимално функционално преживяване с телефона.

Йерархията на функционалните телефони е ясна: HMD 102 е най-добре оборудван, предлагайки камера с LED светкавица и MP3 плейър. По-ниският модел HMD 101 запазва възпроизвеждането на музика, но се отказва от камерата. Като абсолютен минимум, HMD 100 изглежда се отказва както от камерата, така и от MP3 плейъра, което предполага, че му липсва необходимият microSD слот за съхранение на музика, което го прави единствено средство за комуникация.

HMD представи изключително опростени телефони с копчета

В любопитен ход, имайки предвид глобалните тенденции, няма изрично споменаване на 4G свързаност за това трио, дори когато мрежовите оператори по целия свят извеждат от употреба по-старите 2G и 3G мрежи. Това предполага, че новата серия 100 е насочена предимно към развиващите се пазари, където 2G мрежите все още функционират, особено след като HMD вече продава много подобни 4G Dual SIM варианти (като HMD 101 4G и 102 4G), които са оборудвани за съвременна свързаност и разполагат с USB-C зарядно.

Ключово ограничение на новите HMD 100, 101 и 102 е включването на microUSB портове за зареждане. Това е пречка за продажбите в големи регулаторни региони като ЕС, където Директивата за общите зарядни устройства вече изисква USB-C за всички нови преносими електронни устройства, продавани от 28 декември 2024 година. Решението на HMD да произвежда тези по-основни, не-4G модели с по-стари портове за зареждане ясно показва намерението да се поддържат цените на абсолютно минимално ниво за пазари, фокусирани изцяло върху гласови повиквания и достъпност.


Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    2 1 Отговор
    Джен Зи-то оня ден на протеста се продаде за по един Айфон дори и не последен модел даже.

    16:56 03.12.2025

  • 2 Ивелин Михайлов

    4 3 Отговор
    Браво! Смартфоните трябва да се забранят за лица до 25 години и да имат право да ползват само такива базови!

    Коментиран от #5

    17:09 03.12.2025

  • 3 селянин с колело

    0 1 Отговор
    Ю кен ду ит

    5я еулемент

    17:13 03.12.2025

  • 4 колелото на историята се върти

    2 2 Отговор
    И ще се върти, до пълна победа на...

    Идиоотитеее от Дааавооооос!

    17:14 03.12.2025

  • 5 Идея

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ивелин Михайлов":

    си нямаш това нещо, какъв боклук неземен е. Купихме едно такова за възрастен човек, нищо общо няма със старите нокии.

    Коментиран от #6

    17:17 03.12.2025

  • 6 6135

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Идея":

    Аз точно щях да питам защо да не си ползваме Нокия. Тях все още ги правят. Надеждни са и много евтини.
    Ако исках да си купя малък телефон с копчета, друго освен Нония нямаше да погледна.

    17:35 03.12.2025