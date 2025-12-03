HMD представи изключително опростени телефони с копчета

HMD, марката, която се отличава с ултра-базови устройства, представи ново трио от функционални телефони – HMD 100, 101 и 102 – които всъщност намаляват набора от функции дори повече от наскоро обявените им 4G събратя. Новата серия, потвърдена от главния изпълнителен директор Жан-Франсоа Барил, е с отличителен дизайн, но намалява технологията за истинско минимално функционално преживяване с телефона.

Йерархията на функционалните телефони е ясна: HMD 102 е най-добре оборудван, предлагайки камера с LED светкавица и MP3 плейър. По-ниският модел HMD 101 запазва възпроизвеждането на музика, но се отказва от камерата. Като абсолютен минимум, HMD 100 изглежда се отказва както от камерата, така и от MP3 плейъра, което предполага, че му липсва необходимият microSD слот за съхранение на музика, което го прави единствено средство за комуникация.

В любопитен ход, имайки предвид глобалните тенденции, няма изрично споменаване на 4G свързаност за това трио, дори когато мрежовите оператори по целия свят извеждат от употреба по-старите 2G и 3G мрежи. Това предполага, че новата серия 100 е насочена предимно към развиващите се пазари, където 2G мрежите все още функционират, особено след като HMD вече продава много подобни 4G Dual SIM варианти (като HMD 101 4G и 102 4G), които са оборудвани за съвременна свързаност и разполагат с USB-C зарядно.

Ключово ограничение на новите HMD 100, 101 и 102 е включването на microUSB портове за зареждане. Това е пречка за продажбите в големи регулаторни региони като ЕС, където Директивата за общите зарядни устройства вече изисква USB-C за всички нови преносими електронни устройства, продавани от 28 декември 2024 година. Решението на HMD да произвежда тези по-основни, не-4G модели с по-стари портове за зареждане ясно показва намерението да се поддържат цените на абсолютно минимално ниво за пазари, фокусирани изцяло върху гласови повиквания и достъпност.