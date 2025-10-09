Новини
Технологии »
Здравата Nokia 800 се завръща

Здравата Nokia 800 се завръща

9 Октомври, 2025 12:12 596 1

  • nokia-
  • hmd-
  • hmd global

Устройството ще се предлага от HMD Global

Здравата Nokia 800 се завръща - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

HMD Global пуска на пазара класически рестайлинг на здравата Nokia 800, като залага на фини, но съществени подобрения под капака, вместо на пълно преработване на платформата. Този здрав функционален телефон, който дебютира през 2019 година, ще запази своя боен външен вид, който затвърди репутацията му с водо- и прахоустойчивост IP68 и съответствие с военния стандарт MIL-STD-810G за изключителна издръжливост. Изтеклите информации сочат, че новата версия ще има идентично масивно, гумирано шаси за оцеляване в най-суровите условия и падания.

Най-привлекателните обновления за тази генерация с очакванията продължение се крият в свързаността и софтуера, които пренасят този здрав като камък телефон в модерната ера. Древният microUSB порт най-накрая се пенсионира, заменен от универсалното удобство на USB-C връзка за зареждане и пренос на данни, дългоочаквано подобрение. Освен това, операционната система ще прескочи от остарялата KaiOS 2.5.2 към KaiOS 3.1, значителна софтуерна ревизия, обещаваща подобрена поддръжка на приложения, сигурност и обща стабилност за несензорния интерфейс. Тази добре обмислена модернизация има за цел да запази устройството актуално за тези, които изискват максимална издръжливост, без да се жертва достъпът до основни смарт функции.

По отношение на важните показатели за наличност и пазарна цена, официалното потвърждение от HMD Global остава неясно, което оставя наблюдателите от индустрията да спекулират. Въпреки това, като се има предвид, че моделът от второ поколение е по същество обновяване на оригиналния хардуер – запазвайки 2,4-инчовия дисплей, чипсет Qualcomm Snapdragon 205, 512 MB RAM и 2100 mAh батерия – очакванията са цена, отразяваща цената при пускането на пазара през 2019 година от приблизително 110 евро. Въпреки че все още не е обявена конкретна дата на пускане на пазара, изтеклата информация сочи, че този здрав телефон с основни функции е напът да влезе в производствената линия, готов да обслужва нишова, но лоялна клиентела, която търси надеждно, практично устройство, което просто отказва да се предаде.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Марк

    1 0 Отговор
    Абе това е добре, но кога Нокия ще пуснат читави телефони с копчета с поне 5 MP камера?
    Срамота! 2007г имаше такива телефони, а сега в последните десетина година и през 2025г - пускат само с до 2 MP камера?!

    12:25 09.10.2025