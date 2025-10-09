Здравата Nokia 800 се завръща

HMD Global пуска на пазара класически рестайлинг на здравата Nokia 800, като залага на фини, но съществени подобрения под капака, вместо на пълно преработване на платформата. Този здрав функционален телефон, който дебютира през 2019 година, ще запази своя боен външен вид, който затвърди репутацията му с водо- и прахоустойчивост IP68 и съответствие с военния стандарт MIL-STD-810G за изключителна издръжливост. Изтеклите информации сочат, че новата версия ще има идентично масивно, гумирано шаси за оцеляване в най-суровите условия и падания.

Най-привлекателните обновления за тази генерация с очакванията продължение се крият в свързаността и софтуера, които пренасят този здрав като камък телефон в модерната ера. Древният microUSB порт най-накрая се пенсионира, заменен от универсалното удобство на USB-C връзка за зареждане и пренос на данни, дългоочаквано подобрение. Освен това, операционната система ще прескочи от остарялата KaiOS 2.5.2 към KaiOS 3.1, значителна софтуерна ревизия, обещаваща подобрена поддръжка на приложения, сигурност и обща стабилност за несензорния интерфейс. Тази добре обмислена модернизация има за цел да запази устройството актуално за тези, които изискват максимална издръжливост, без да се жертва достъпът до основни смарт функции.

По отношение на важните показатели за наличност и пазарна цена, официалното потвърждение от HMD Global остава неясно, което оставя наблюдателите от индустрията да спекулират. Въпреки това, като се има предвид, че моделът от второ поколение е по същество обновяване на оригиналния хардуер – запазвайки 2,4-инчовия дисплей, чипсет Qualcomm Snapdragon 205, 512 MB RAM и 2100 mAh батерия – очакванията са цена, отразяваща цената при пускането на пазара през 2019 година от приблизително 110 евро. Въпреки че все още не е обявена конкретна дата на пускане на пазара, изтеклата информация сочи, че този здрав телефон с основни функции е напът да влезе в производствената линия, готов да обслужва нишова, но лоялна клиентела, която търси надеждно, практично устройство, което просто отказва да се предаде.